聽新聞
0:00 / 0:00

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

聯合報／ 記者高瑜君藍鈞達朱漢崙、編譯陳苓／綜合報導

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

受油價大漲衝擊，亞洲主要股市紛紛走弱，日經指數昨暴跌百分之五點二、收五萬二七二八點、南韓ＫＯＳＰＩ指數重挫近百分之六收五二五一點。中東戰事爆發以來，ＫＯＳＰＩ跌幅超過百分之十六，日經也跌約百分之十，台股跌幅為百分之九點三三。

台股昨天早盤一度重挫二○七○點，創史上盤中第二大跌點，午盤過後，空手買盤逢低加碼、八大公股行庫國家隊等資金進場，跌點收斂，收復三萬兩千點關卡失土，成交量高達八六八三億元。

值得注意的是，三大法人聯手賣超一六五八億元，其中外資賣超一二○八億元，雙雙寫下史上最高金額。

對於台股大跌，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，目前還未規畫開臨時會，若市場發生不理性、失序狀況，國安基金不排除隨時召開臨時委員會議，討論後續因應措施。

證交所則表示，必要時將採取穩定市場措施，適時執行買回庫藏股，提升投資人信心。

匯市方面，新台幣昨開盤後迅速貶破卅一點八元關卡，午盤過後連卅一點九元也失守。匯銀主管表示，台股大跌近一千五百點，匯市「外資匯出量大的嚇人」，進口商買匯力道也很強，「恐怕卅二元今天就要見到」。

外資賣超台股昨創新高，匯銀保守估計，外資匯出量約廿五億美元（約新台幣八百億元）。匯銀主管指出，美伊戰爭開始後，原本市場預期會很快結束，沒想到伊朗封鎖荷莫茲海峽，引發油價上漲，台股先前漲多，外資現在跑得更快，也讓新台幣欲振乏力，加上進口商逢低補美元需求，央行似乎也沒有阻貶意願，導致匯價「一去不復返」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

股匯連動！新台幣大跌2.42角「收31.92元」 創逾十個月新低點

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

台股暴跌 國安基金信心喊話、必要時開會討論是否再度進場

台股大跌 新台幣開盤重挫貶破31.8元

相關新聞

何時停火？川普：和內唐亞胡共同決定

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。