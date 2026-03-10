聽新聞
油價飆升 學者示警AI泡沫化

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透 路透通訊社
在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，伊朗誓言封鎖荷姆茲海峽。圖為油輪7日停泊在阿曼外海。路透 路透通訊社

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

對於亞洲各國都在搶天然氣，中央大學管理講座教授梁啟源指出，政府說要跟日、韓調貨，但日、韓已自顧不暇，台灣也未必買得到美、澳天然氣，台灣向卡達購買天然氣比重高達百分之卅四影響最大。吳大任表示，我國發電配比天然氣一直上升情況下，如果找不到其他來源，斷氣風險就增加；台灣天然氣存量只有十一天，四月以後氣溫回升會更加嚴峻。

吳大任說，國際油價上漲到一一八美元，第一個危機是通膨衝擊，因為能源影響廠商生產成本，通膨狀況要看政府干預程度，也要看台電、中油承擔能力。

他表示，比較令人擔心的是美國情況，台灣政府會干預油電價格，但美國政府不會；一旦美國通膨嚴重，對美國經濟會產生非常大衝擊，如果油價維持一百美元以上居高不下，美國很快就會走向停滯型通膨。

對台灣來說，吳大任表示，若美國經濟走弱，消費者連日常需求難以支付，哪會去買ＡＩ服務？財務壓力會拖垮很多公司，ＡＩ泡沫化開始啟動，台灣出口仰賴ＡＩ投資熱潮會冷卻，對台灣影響很大，台灣經濟可能從百分之七、零成長甚至衰退。

梁啟源認為，國際油價一天上漲百分之二十，石油危機已經出現。至於國內油價，他說，目前油價價格比政府緩漲機制更緩漲，政府吸收達百分之七十，以目前國際油價，下周至少要漲三元以上。時間一久，台電中油要吸收能力有限，物價也會反映。

他說，我國天然氣占比已增加到近五成，政府要以燃煤代替只能補足百分之六，能源短缺達百分之十六，還是不夠。

