何時停火？川普：和內唐亞胡共同決定

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（左）與以色列總理內唐亞胡（右）去年10月在以色列會面。 （路透）

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

川普八日被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定或內唐亞胡也有發言權時，川普表示：「我認為是共同的，某種程度上算是。」

川普說：「我會在適當時機作出決定，但所有事情都會納入考量。」以色列時報解讀，這顯示內唐亞胡將提供意見，但最終拍板仍是川普。

川普稱，若不是他與內唐亞胡，伊朗原本會摧毀以色列，「伊朗原本會摧毀以色列和周圍一切，美以一直共同合作。我們已摧毀一個想摧毀以色列的國家」。

若美國決定停止空襲以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，川普拒絕回應這項假設性問題，但他隨後說，「我不認為有必要」。

伊朗選出新任最高領袖，川普拒絕置評，只說「拭目以待」。

另方面，美國防長赫塞斯日前接受ＣＢＳ訪問在八日播出。被問到川普曾說要伊朗「無條件投降」，赫塞斯表示：「那代表由我們定條件。我們會知道他們何時已失去作戰能力。到某時點，他們將別無選擇，只能投降。」

赫塞斯說，投降有很多不同形式，包括面對面方式，但最終設定條件的是川普，不是伊朗人。

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

