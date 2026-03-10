聽新聞
伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
大陸中東問題特使翟雋（左二）8日在利雅德會見沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾，敦促各方停止軍事行動。 圖／取自大陸外交部官網
大陸中東問題特使翟雋（左二）8日在利雅德會見沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾，敦促各方停止軍事行動。 圖／取自大陸外交部官網

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報，表示有一件軍事發射物落在住宅區，導致一名印度籍和一名孟加拉籍人士身亡，另有十二名孟加拉籍人士受傷。這場戰爭在波斯灣諸國造成的傷亡多為外籍居民和勞工。

伊朗發射數以百計飛彈和無人機，升高區域不滿情緒。阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特痛批伊朗攻擊阿拉伯國家的「魯莽政策」。

波灣國家巴林、科威特、阿聯八日都通報伊朗飛彈射向境內。巴林指責伊朗攻擊民用目標，損毀一座海水淡化廠，所幸其電力和供水系統目前維持正常運作。

以色列軍方八日則通報戰爭爆發以來首度陣亡，表示以軍在黎巴嫩南部攻擊伊朗支持的真主黨民兵時，兩名以軍陣亡，另有三人在以色列境內遇襲受傷。

以色列和美國於二月廿八日空襲伊朗，根據官方數據，目前造成伊朗至少一二三○人喪生，黎巴嫩至少三九七人、以色列至少十一人死亡，美軍有七人陣亡。

中國大陸中東問題特使翟雋八日訪問沙烏地阿拉伯，會見沙國外交大臣費薩爾，敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態升級，避免對人民造成更大傷害。同日，翟雋還在利雅德會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。他強調，促和止戰是走出當前困局的根本出路。

伊朗 以色列 波灣國家 阿拉伯國家 美國 大陸 科威特 巴林 沙烏地阿拉伯 戰爭

相關新聞

何時停火？川普：和內唐亞胡共同決定

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

