伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報，表示有一件軍事發射物落在住宅區，導致一名印度籍和一名孟加拉籍人士身亡，另有十二名孟加拉籍人士受傷。這場戰爭在波斯灣諸國造成的傷亡多為外籍居民和勞工。

伊朗發射數以百計飛彈和無人機，升高區域不滿情緒。阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特痛批伊朗攻擊阿拉伯國家的「魯莽政策」。

波灣國家巴林、科威特、阿聯八日都通報伊朗飛彈射向境內。巴林指責伊朗攻擊民用目標，損毀一座海水淡化廠，所幸其電力和供水系統目前維持正常運作。

以色列軍方八日則通報戰爭爆發以來首度陣亡，表示以軍在黎巴嫩南部攻擊伊朗支持的真主黨民兵時，兩名以軍陣亡，另有三人在以色列境內遇襲受傷。

以色列和美國於二月廿八日空襲伊朗，根據官方數據，目前造成伊朗至少一二三○人喪生，黎巴嫩至少三九七人、以色列至少十一人死亡，美軍有七人陣亡。

中國大陸中東問題特使翟雋八日訪問沙烏地阿拉伯，會見沙國外交大臣費薩爾，敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態升級，避免對人民造成更大傷害。同日，翟雋還在利雅德會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。他強調，促和止戰是走出當前困局的根本出路。