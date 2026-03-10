父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

哈米尼二月廿八日在德黑蘭住所遇襲身亡，穆吉塔巴的母親、妻子、兒子及一名姊妹一起喪生。穆吉塔巴在國仇家恨背景下上任，分析人士認為，這標誌著伊朗建制派內的強硬勢力仍牢牢掌握權力，也預示短期內伊朗政府對外達成妥協或進行談判的意願極低。

穆吉塔巴在伊朗政壇以低調著稱，從未擔任公職或經過選舉洗禮，也很少公開露面或發表演說，許多伊朗人甚至未曾聽過他的聲音。但他長年來被視為體制內最具影響力的幕後人物之一，與伊斯蘭革命衛隊關係密切。

穆吉塔巴屬於中階神職人員，還負責操作伊朗石油收入資金。根據彭博報導及西方情報機構的評估，他透過層層空殼公司、代理人與離岸帳戶，建立一個從德黑蘭延伸至杜拜、倫敦與法蘭克福的複雜投資網，資金規模可能達數十億美元。這些資金主要來自伊朗石油銷售收益，並透過銀行帳戶與離岸公司流入西方市場。儘管美國自二○一九年起即對穆吉塔巴實施制裁，但這套系統仍在運作；伊朗民眾對統治階層累積財富的質疑與日俱增，反建制情緒高漲。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為保全體制，已拒絕任何妥協可能，並認為除對抗、復仇、堅持到底外，別無他途。

一位熟悉當地局勢的伊朗內部人士告訴路透，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。