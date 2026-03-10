聽新聞
父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

聯合報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導
伊朗國營電視台公布穆吉塔巴為伊朗下一任統治者。 （美聯社）
伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

哈米尼二月廿八日在德黑蘭住所遇襲身亡，穆吉塔巴的母親、妻子、兒子及一名姊妹一起喪生。穆吉塔巴在國仇家恨背景下上任，分析人士認為，這標誌著伊朗建制派內的強硬勢力仍牢牢掌握權力，也預示短期內伊朗政府對外達成妥協或進行談判的意願極低。

穆吉塔巴在伊朗政壇以低調著稱，從未擔任公職或經過選舉洗禮，也很少公開露面或發表演說，許多伊朗人甚至未曾聽過他的聲音。但他長年來被視為體制內最具影響力的幕後人物之一，與伊斯蘭革命衛隊關係密切。

穆吉塔巴屬於中階神職人員，還負責操作伊朗石油收入資金。根據彭博報導及西方情報機構的評估，他透過層層空殼公司、代理人與離岸帳戶，建立一個從德黑蘭延伸至杜拜、倫敦與法蘭克福的複雜投資網，資金規模可能達數十億美元。這些資金主要來自伊朗石油銷售收益，並透過銀行帳戶與離岸公司流入西方市場。儘管美國自二○一九年起即對穆吉塔巴實施制裁，但這套系統仍在運作；伊朗民眾對統治階層累積財富的質疑與日俱增，反建制情緒高漲。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為保全體制，已拒絕任何妥協可能，並認為除對抗、復仇、堅持到底外，別無他途。

一位熟悉當地局勢的伊朗內部人士告訴路透，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

