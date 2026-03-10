聽新聞
伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

聯合報／ 編譯陳韻涵盧思綸／綜合報導
伊朗民眾九日在德黑蘭集會，舉著新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的肖像表達支持。（歐新社）
伊朗民眾九日在德黑蘭集會，舉著新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的肖像表達支持。（歐新社）

美國以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

對於伊朗推舉新任神權領袖，美國總統川普曾表示美方原先屬意的接班人已身亡，且無法接受哈米尼次子接班。川普八日接受ＡＢＣ新聞網訪問時表示：「他必須得到我們的批准，若未獲我們的認可，他撐不了多久。」

以色列則在伊朗公布任命人選前警告，無論誰被選為新領袖，都可能成為攻擊目標。

路透報導，由八十八名神職人員組成的專家會議九日發出聲明表示，「專家會議以決定性的投票結果，任命穆吉塔巴．哈米尼為伊朗伊斯蘭共和國神聖制度的第三任領袖」。

最高領袖是伊朗神權政體中權力最高職位，對國家重大政策有最終決定權。穆吉塔巴為中階神職人員，在伊朗安全體系與伊斯蘭革命衛隊內部具影響力，也與父親哈米尼掌控的龐大政治與經濟網關係密切。

伊朗國家媒體指出，武裝部隊高層與革命衛隊已宣誓效忠新任領袖。伊朗國營媒體播出革命歌曲及多個城市民眾聚集廣場慶祝穆吉塔巴接任畫面，但有民眾告訴紐約時報，在德黑蘭，可聽到反對者從窗戶和屋頂上高喊「穆吉塔巴去死」。

分析人士認為，哈米尼次子接班，代表伊朗領導層選擇對抗而非妥協。華盛頓「中東研究所」伊朗計畫主任瓦坦卡表示，「伊朗讓穆吉塔巴接班，對美國而言則是一大羞辱；發動如此大規模軍事行動，結果只是殺死一個八十六歲老人，而他的職位立刻被更強硬的兒子取代」。

穆吉塔巴上台後可能進一步強化革命衛隊權力，並加強政治控制鞏固統治，同時也加劇伊美緊張情勢。伊朗外長接受美國媒體訪問時拒絕各界停火呼籲，強調「這場戰爭必須徹底結束，否則就會繼續戰鬥」。

伊朗剛選出新領袖 飛彈再轟3鄰國

就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

ＣＮＮ國家安全分析師普利察斯指出，外界目前對穆吉塔巴的了解相當有限，因此他接下來是否親自出面宣布新政策、是否會報父親仇，都將成為關鍵指標。

另一方面，伊朗革命衛隊再度向未參戰的中東鄰國發射飛彈。巴林國家通訊中心告訴ＣＮＮ，伊朗無人機九日凌晨攻擊巴林首都以南約五公里的西特拉，至少卅二人受傷。科威特國民警衛隊表示，在其保護的一處設施上空擊落一架無人機。卡達國防部證實遭伊朗新一波彈道飛彈攻擊，其武裝部隊已成功攔截。

伊朗 美國 以色列 哈米尼 革命衛隊 德黑蘭 軍事行動 飛彈 中東 伊斯蘭

