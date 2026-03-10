美攻伊論述 與俄國攻烏相似

紐約時報報導，美國攻打伊朗的許多論述和說法，和俄國對俄烏戰爭的說法幾乎一樣。

美國國防部長赫塞斯上周表示，美國「不是這場戰爭的發動者，但在川普總統領導下，我們會是戰爭的終結者」。

俄羅斯總統普丁二○二二年入侵烏克蘭後也曾說，「所謂烏克蘭戰爭不是我們發動的，我們是在努力結束它」。

普丁對新生民主國家烏克蘭發起災難性地面入侵，而美國總統川普對伊朗的戰爭，則是針對一個在街頭殺害抗議者、具有侵略性的神權政體進行精密轟炸。然而，紐時說，其中一些相似處令人不安。

上周被問及「這是否是戰爭」時，眾議院議長強生回答：「我認為這是一次行動，一次特別軍事行動」。

俄國也一直避免稱入侵烏克蘭是戰爭，而是特別軍事行動。俄國下議院、國家杜馬主席沃洛金在入侵烏克蘭兩個月後說，「如果俄羅斯發動的是全面戰爭，那早就結束了」。

不斷變動的目標加上自我吹噓，美國在伊朗問題上的表述幾乎是向俄羅斯取經，這突顯了一場定義模糊、不設期限且寄望對方「政權更迭」帶來的風險。

二○二二年七月，普丁打了幾個月仍未能拿下烏克蘭後宣稱，「我們還沒真正動手」。

川普上周一也對ＣＮＮ說，「我們還沒開始全力打擊他們」。

普丁剛入侵烏克蘭時向全國民眾宣稱，數十年來與烏克蘭和西方的恩怨，讓俄羅斯「別無選擇」。當時他要求烏克蘭軍人「立即放下武器回家」，否則「可能流血的責任完全由烏克蘭政權承擔」。

川普宣布轟炸伊朗時也表現出類似態度。川普誇大伊朗飛彈威脅，談到伊朗數十年的「流血和大規模屠殺」，宣稱「我們不能再忍」。他要伊朗軍人「放下武器」，否則「必死無疑」，隔天川普還敦促伊朗人「抓住時機」推翻政府。

俄國剛出兵時，有官員喊出三天攻下基輔。如今俄烏戰爭打了四年多，俄國傷亡慘重，普丁的目標不斷縮小，從政權更迭轉向占領烏東頓巴斯地區並阻止烏克蘭加入北約。

川普的戰爭打了十天，伊朗官員和軍人沒人投降，伊朗政權依然穩固。俄國部落客開始將川普的計畫稱為「三天攻下德黑蘭」，諷川普太自大低估伊朗。

當然，川普仍可能很快結束伊朗戰爭並宣布勝利。但烏克蘭前外長庫列巴表示，美國想要速戰速決推翻伊朗政權，可能過度自信，他說，「摧毀一個大國，即使對美國來說也很難」。