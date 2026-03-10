聽新聞
美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
紐約時報指出，烏克蘭總統澤倫斯基證實派遣無人機專家支援中東防空。圖為美國總統川普（右）一月廿二日在達沃斯世界經濟論壇年會會晤澤倫斯基（左）。（歐新社）
紐約時報指出，烏克蘭總統澤倫斯基證實派遣無人機專家支援中東防空。圖為美國總統川普（右）一月廿二日在達沃斯世界經濟論壇年會會晤澤倫斯基（左）。（歐新社）

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

巴林、阿聯、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

澤倫斯基表示，美國五日向基輔提出協助請求，希望烏方支援中東防空。烏克蘭立即同意，翌日派出一支無人機專家團隊前往中東，另有專家將赴當地協助評估各國如何強化防禦、降低對高價防空飛彈的依賴。

伊朗無人機上周突襲美軍在科威特一處指揮中心，造成美國對伊朗開戰以來首批六名美軍陣亡。儘管美國與以色列持續重創伊朗，伊朗彈道飛彈攻勢放緩，但無人機攻擊數量未減少。

紐時指出，烏克蘭與俄軍無人機實戰多年，堪稱最了解如何對抗伊朗無人機的國家。

俄羅斯是最早大規模採用伊朗「見證者」自殺無人機的國家之一，並依據原型發展出自有版本。烏方在俄烏戰爭中早已知道，以昂貴飛彈攔截低成本無人機並不划算。一架見證者造價最高約五萬美元，但一枚美製愛國者攔截飛彈成本卻超過三百萬美元，防空成本明顯失衡。

烏克蘭近年逐步調整攔截方式，改以重機槍、Ｆ-16戰機發射較低成本火箭、電子干擾設備以及國產攔截型無人機組成多層防空網。

根據烏克蘭空軍公布並由紐時整理分析的數據，俄軍今年二月向烏克蘭城市發射約五千架攻擊無人機與誘餌機，烏軍成功擊落約百分之八十七。

澤倫斯基說，愛國者飛彈供應本就吃緊，去年全球交付數量僅六百廿枚，卻在伊朗戰事爆發幾天內就被中東國家消耗超過八百枚，用來應對逾二千架伊朗無人機與五百多枚彈道飛彈。

烏克蘭希望把這次支援轉化為外交籌碼。澤倫斯基說，烏克蘭願意協助中東盟友提升防空能力，展現自身技術價值，也希望在美國斡旋的對俄和談中爭取更多優勢，推動停火。

以色列 伊朗 美國

烏克蘭提供協助 澤倫斯基：已派遣無人機專家和裝備赴約旦協防美軍基地

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

伊朗攻擊波灣多國　美下令撤駐沙國使館人員

伊朗大規模攻擊波灣多國 沙烏地科威特阿聯淪目標

何時停火？川普：和內唐亞胡共同決定

美國總統川普八日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在八日播出的ＣＢＳ訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

伊朗續攻鄰國…沙國首發死亡通報 陸特使促各方停火

伊朗戰爭打擊範圍擴及民用設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠，沙烏地阿拉伯八日發布首宗死亡通報。美聯社報導，以色列深夜空襲後，德黑蘭油庫仍悶燒，當局對市民發出環境警告。

父死子繼…伊朗神權政體 復仇到底無他途

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，他現年五十六歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴被選為繼任者。此舉讓伊朗神權體制首次出現父死子繼的權力交接，外界認為這有某種程度王朝化意味，與伊朗伊斯蘭革命推翻巴勒維王朝成諷刺對照。

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

美國與以色列升高對伊朗軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」九日任命已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

填海造陸而生的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah）上，是杜拜引以為傲的「世界第八大奇蹟」，如今本應奢華絢麗的夜空，卻是被飛彈與防空攔截系統所點亮。

