美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

俄烏戰爭打了四年多、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。

巴林、阿聯、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

澤倫斯基表示，美國五日向基輔提出協助請求，希望烏方支援中東防空。烏克蘭立即同意，翌日派出一支無人機專家團隊前往中東，另有專家將赴當地協助評估各國如何強化防禦、降低對高價防空飛彈的依賴。

伊朗無人機上周突襲美軍在科威特一處指揮中心，造成美國對伊朗開戰以來首批六名美軍陣亡。儘管美國與以色列持續重創伊朗，伊朗彈道飛彈攻勢放緩，但無人機攻擊數量未減少。

紐時指出，烏克蘭與俄軍無人機實戰多年，堪稱最了解如何對抗伊朗無人機的國家。

俄羅斯是最早大規模採用伊朗「見證者」自殺無人機的國家之一，並依據原型發展出自有版本。烏方在俄烏戰爭中早已知道，以昂貴飛彈攔截低成本無人機並不划算。一架見證者造價最高約五萬美元，但一枚美製愛國者攔截飛彈成本卻超過三百萬美元，防空成本明顯失衡。

烏克蘭近年逐步調整攔截方式，改以重機槍、Ｆ-16戰機發射較低成本火箭、電子干擾設備以及國產攔截型無人機組成多層防空網。

根據烏克蘭空軍公布並由紐時整理分析的數據，俄軍今年二月向烏克蘭城市發射約五千架攻擊無人機與誘餌機，烏軍成功擊落約百分之八十七。

澤倫斯基說，愛國者飛彈供應本就吃緊，去年全球交付數量僅六百廿枚，卻在伊朗戰事爆發幾天內就被中東國家消耗超過八百枚，用來應對逾二千架伊朗無人機與五百多枚彈道飛彈。

烏克蘭希望把這次支援轉化為外交籌碼。澤倫斯基說，烏克蘭願意協助中東盟友提升防空能力，展現自身技術價值，也希望在美國斡旋的對俄和談中爭取更多優勢，推動停火。