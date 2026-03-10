中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

布倫特原油五月期貨九日盤中一度飆升百分之廿九，至每桶一一九點五○美元，創二○二○年四月以來盤中最大漲幅，也創下俄烏戰爭以來油價新高。隨後市場傳出七大工業國集團（Ｇ７）財長將舉行緊急會議，聯手釋出三億桶戰備儲油，讓油價回跌到一○四美元左右，然而Ｇ７輪值主席法國會後表示，會議暫無共識，油價仍現漲勢。

亞股全面下跌 台幣匯率貶破31.9

不過，ＢＢＣ報導，即使釋出三億桶儲油，也只夠全球用三天，油價飆漲主因仍是荷莫茲海峽遭實質封鎖導致油輪無法航行。過去幾天至少十艘船隻在荷莫茲海峽及其附近海域遭到伊朗攻擊，造成七人喪生。

油價飆破每桶一百美元引發投資人通膨疑慮，亞洲股市全面下挫，昨晚美股主要指數早盤也下跌。台北股匯市昨在外資大舉賣超匯出拖累下，大盤指數和台幣匯價雙雙重挫，台股大跌一四八九點，收三萬二一一○點，保住三萬兩千點關卡；台幣兌美元匯率貶破卅一點九元，匯銀人士表示，恐怕今天就會見到卅二元。

台股昨天開低重挫，大跌一四八九點，創史上第四大跌點。記者胡經周／攝影

龔明鑫稱 3、4月天然氣可調度

荷莫茲海峽航線受阻，國內天然氣供應狀況方面，經濟部長龔明鑫昨說，天然氣來源來自卡達的氣源約占三分之一，整體來看，三、四月天然氣調度應可順利完成。原先討論四月可能需要增加燃煤電廠發電量的備援方案，目前已沒有必要。

油價方面，龔明鑫說，油價有計算公式，也有緩漲機制與亞鄰最低價的政策，但在戰事等特殊情況下，會有特別考量，短期內中油將持續吸收部分成本，以減緩對國內油價與物價的衝擊。據了解，政府相關單位不排除明天舉行會議，研議能源價格上漲對國內物價與產業可能影響。

此外，中東戰爭仍無降溫跡象，能源基礎設施遭襲擊，也推高原油和天然氣價格。美媒Axios報導，美國與以色列官員透露，以色列七日空襲卅座伊朗燃料儲存設施，規模遠超過美方預期，美方憂心以色列空襲這類基礎設施可能在戰略上產生反效果。

油價攀升之際，摩托車騎士九日在菲律賓馬尼拉大都會區奎松市一座加油站排隊加油。法新社

伊朗攻擊油廠油田 油價恐再漲

伊朗也鎖定煉油廠、油田等能源設施反擊，沙烏地阿拉伯表示，兩架伊朗無人機九日飛向境內東南部夏巴油田，已被攔截。伊朗已故最高領導人哈米尼的兒子穆吉塔巴八日獲選為新任最高領袖後，伊朗仍持續空襲卡達、巴林、科威特等中東鄰國。高盛分析師警告，若無法解決荷莫茲海峽原油運輸問題，本月底前油價就會漲至每桶一五○美元。