空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國空軍B-52同溫層堡壘戰略轟炸機9日降落在英國格洛斯特郡費爾福德皇家空軍基地一架美軍B-1B轟炸機旁。路透
英國BBC報導，3架美軍B-52轟炸機降落英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），這是美以兩國和伊朗衝突爆發以來，B-52轟炸機首次出現在英國境內。

這些轟炸機是美軍主力機型，1950年代起開始服役，曾參與越南、阿富汗等各地衝突。有些B-52轟炸機機型隸屬美國戰略司令部，意味著它們能搭載核武，但也能用來投放常規空投彈藥。

美軍已有4架B-1轟炸機6日起飛抵英國。這些超音速飛機能長程飛行並搭載多達24枚巡弋飛彈。

費爾福德皇家空軍基地擁有3000公尺長的跑道，適合這些巨型飛機起降。比起美國本土，英國距離伊朗較近，可讓巨型轟炸機不須空中加油進行轟炸任務。

以色列 伊朗 美國

