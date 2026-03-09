聽新聞
0:00 / 0:00
空襲伊朗以來首次 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國
英國BBC報導，3架美軍B-52轟炸機降落英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），這是美以兩國和伊朗衝突爆發以來，B-52轟炸機首次出現在英國境內。
這些轟炸機是美軍主力機型，1950年代起開始服役，曾參與越南、阿富汗等各地衝突。有些B-52轟炸機機型隸屬美國戰略司令部，意味著它們能搭載核武，但也能用來投放常規空投彈藥。
美軍已有4架B-1轟炸機6日起飛抵英國。這些超音速飛機能長程飛行並搭載多達24枚巡弋飛彈。
費爾福德皇家空軍基地擁有3000公尺長的跑道，適合這些巨型飛機起降。比起美國本土，英國距離伊朗較近，可讓巨型轟炸機不須空中加油進行轟炸任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。