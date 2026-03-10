川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

面對國際油價飆漲，美國總統川普8日發文表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「極小代價」。川普另接受以色列時報訪問時也說，何時結束伊朗戰爭將與以國總理內唐亞胡「共同決定」。國防部長赫塞斯則說，川普將決定伊朗「投降的條件」。

川普在自家社群平台Truth Social上說，「短期油價上漲，伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。對美國乃至全世界的安全與和平而言，這只是極小代價。只有愚者才會有不同看法！」

川普同日接受以色列時報電話短訪，被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定或內唐亞胡也有發言權時，川普說：「我認為是共同的……某種程度上算是。」川普補充，他會在適當時機作出決定，以色列時報解讀，這顯示內唐亞胡提供意見，但最終拍板的仍是川普。

川普並稱，若不是他與內唐亞胡，伊朗原本會摧毀以色列。至於美國若決定停止空襲，以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，川普拒絕回應這項假設性問題，但隨後說：「我不認為有那個必要。」

另一方面，美國防長赫塞斯日前受接受CBS節目「60分鐘」訪問在8日播出。被問到川普曾說要伊朗「無條件投降」，赫塞斯表示：「那代表由我們來定條件。我們會知道他們何時已經失去作戰能力。到了某個時點，他們將別無選擇，只能投降。」赫塞斯表示，投降可以有很多不同形式，包括面對面的方式，但最終設定條件的人會是川普，而不是伊朗人。

英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

川普政府已宣布保險及護航計畫，並放寬對俄羅斯原油的制裁，為全球油市注入更多流量；他並考慮提高美國及委內瑞拉石油產量，及討論一項石油期貨交易計畫，儘管之後又取消。但大部分專家表示，扭轉油價飆漲的唯一方法，就是美國軍方及盟國快速摧毀伊朗威脅油輪通過海峽的能力。