普京向莫吉塔巴‧哈梅內伊發去賀電

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京向莫吉塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）發去賀電，祝賀其出任伊朗新最高領袖。"如今伊朗正面臨武裝侵略，您在這一崇高職位上的工作必將需要極大的勇氣和自我犧牲。我相信，您將光榮地繼承您父親的事業，在嚴峻考驗面前團結伊朗人民，"克裡姆林宮公布的這封賀電寫道。

俄羅斯與伊朗歷來關系密切。去年，兩國簽署了一項戰略伙伴關系協議，其中包括軍事合作內容——但與俄朝伙伴關系不同，該協議不包含一方遭受攻擊時相互援助的條款。伊朗也是俄羅斯武器的重要客戶。

"我願借此重申我們對德黑蘭堅定不移的支持，以及對伊朗朋友的團結聲援。俄羅斯過去是、將來也會是伊斯蘭共和國可靠的伙伴，"普京在賀電中繼續寫道。"祝您在克服眼前艱巨任務中一切順利，並祝您身體健康、精力充沛。"

俄羅斯駐英國大使克林："我們不保持中立"

美以對伊朗發動攻擊之初，普京即表達了強烈譴責。該襲擊導致莫吉塔巴之父阿裡·哈梅內伊的死亡。莫吉塔巴在2月28日的襲擊中幸免於難，但失去了妻子和一個兒子。

俄羅斯駐英國大使克林（Andrej Kelin）在接受天空新聞（Sky News）采訪時，向德黑蘭表達了慰問。他批評對伊朗的襲擊"不公正"，並表示"我們不保持中立"。盡管如此，俄羅斯仍與以色列、美國及海灣國家保持關系，並一再呼籲以外交途徑解決沖突。

克林表示，俄羅斯不理解當前這種將一切責任歸咎於伊朗的"邏輯"——沒有人說是美國和以色列率先發動攻擊、伊朗只是在回應。當記者追問有關援助問題時，克林重申了克裡姆林宮此前的立場——伊朗迄今尚未提出任何支持請求。

