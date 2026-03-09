快訊

范德賴恩與多位中東領導人會議 譴責伊朗無差別攻擊

中央社／ 布魯塞爾9日專電
歐盟執委會主席范德賴恩（圖）、歐盟理事會主席柯斯塔今天和多位中東國家領導人就伊朗戰爭的最新發展舉行視訊會議，兩人同聲譴責伊朗的無差別攻擊，並感謝與會中東領導人協助滯留的歐洲公民撤離。歐新社資料照
歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔今天和多位中東國家領導人就伊朗戰爭的最新發展舉行視訊會議，兩人同聲譴責伊朗的無差別攻擊，並感謝與會中東領導人協助滯留的歐洲公民撤離。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，范德賴恩（Ursula Von der Leyen）與柯斯塔（Antonio Costa）與包含埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達在內的13個中東國家領導人舉行視訊會議，討論有關伊朗戰爭的最新發展，議題涵蓋伊朗對這個地區國家的攻擊，以及對能源安全的影響。

范德賴恩與柯斯塔以強烈的措辭譴責伊朗的無差別攻擊，同時再次向這個地區的人民表達支持。他們也感謝這個地區各國領導人，在戰爭開始時協助數以萬計滯留當地的歐洲公民撤離並返國。

新聞稿中強調，歐盟是這個地區長期且可靠的夥伴，在這些艱難時刻，歐盟準備在任何可能的情況下提供協助，以幫助局勢降溫、促進各方重返談判桌。儘管以規則為基礎的國際秩序正面臨壓力，歐盟仍堅信對話與外交是唯一可行的前進道路。

同時，歐盟在與伊朗相關議題上，立場始終一致並多次呼籲伊朗領導層應終止核計畫、限制彈道飛彈計畫。歐盟也譴責伊朗政權對伊朗人民的鎮壓與暴力。

范德賴恩與柯斯塔重申對區域穩定的承諾，並呼籲保護平民，以及全面尊重國際法、國際人道法以及遵守「聯合國憲章」原則的義務。

新聞稿提及，與會的中東地區各國領導人也分享了對於自己的國家以及整個地區局勢的分析。會議中也討論對能源基礎設施遭攻擊的情形，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉對全球能源安全的影響，進一步探討如何加強與中東夥伴的合作，以減輕這些風險。

歐盟強調，將與這個地區國家合作，努力讓中東與波斯灣地區恢復和平與穩定，並重申對這個地區夥伴關係、安全與繁榮的長期承諾。

以色列 伊朗 美國 歐盟

