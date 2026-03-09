快訊

G7擬釋出緊急原油！尚未確定「油價漲勢擴大」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
法國表示，七大工業國組織（G7）為因應伊朗戰事，安排全球釋出緊急原油庫存一事，尚未確定，油價應聲上漲，布蘭特原油漲幅從稍早的8%擴大至12%，來到每桶104.47美元。

G7財長召開線上會議討論伊朗戰爭對能源市場的衝擊，法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）在會後作出以上表示。他說，G7準備盡其所能穩定市場，包括釋出戰備原油，並密切觀察市況。法國是G7目前的輪值主席國。

法國表示，七大工業國組織（G7）為因應伊朗戰事，安排全球釋出緊急原油庫存一事，尚未確定，油價應聲上漲，布蘭特原油漲幅從稍早的8%擴大至12%，來到每桶104.47美元。

