聽新聞
0:00 / 0:00
G7擬釋出緊急原油！尚未確定「油價漲勢擴大」
法國表示，七大工業國組織（G7）為因應伊朗戰事，安排全球釋出緊急原油庫存一事，尚未確定，油價應聲上漲，布蘭特原油漲幅從稍早的8%擴大至12%，來到每桶104.47美元。
G7財長召開線上會議討論伊朗戰爭對能源市場的衝擊，法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）在會後作出以上表示。他說，G7準備盡其所能穩定市場，包括釋出戰備原油，並密切觀察市況。法國是G7目前的輪值主席國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。