烏克蘭提供協助 澤倫斯基：已派遣無人機專家和裝備赴約旦協防美軍基地

美國CBS新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在紐約時報9日刊出的報導中受訪表示，烏克蘭已派遣無人機攔截器和專家前往約旦，協助防衛美軍基地。

伊朗以「見證者」無人機攻擊中東各國美軍基地，俄羅斯也以類似無人機攻擊烏克蘭，美軍上周已請求烏克蘭空軍提供防空支援。澤倫斯基表示，烏克蘭會提供協助。

烏克蘭的無人機攔截器被認為能有效的對抗無人機科技，但專家上周告訴CBS新聞，將這項科技整合到中東防空系統需要時間。

澤倫斯基8日表示，除了提供無人機專業知識，烏克蘭也將提供中東地區夥伴軍事和人道支援。

澤倫斯基在社群媒體X的一則貼文寫道：「我收到一些關於如何幫助中東平民和部署於特定國家美軍的訊息。我們將派遣專家並提供保護。」