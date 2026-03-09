快訊

伊朗衝突危機刺激油價飆升 韓元兌美元貶至17年低點

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
中東軍事衝突擴大，引發原油價格飆升，金融市場波動加劇，韓元兌美元匯價今天應聲貶值至17年來最低點。 路透
中東軍事衝突擴大，引發原油價格飆升，金融市場波動加劇，韓元兌美元匯價今天應聲貶值至17年來最低點。

韓聯社報導，韓元今天開盤報1493兌1美元，上午10時22分觸及1499.2韓元，創下2009年3月12日以來最低盤中價，當時正值全球金融危機期間，韓元兌美元盤中貶至1500價位。

到了今天下午3時30分，韓元匯價略為反彈回1495.5韓元，較前1個交易日下跌19.1韓元，仍是上述日期至今最低紀錄，當時韓元兌美元收在1496.5韓元。

全球能源價格陷入震盪，衝擊投資人信心。美國市場昨天交易期間，美國基準油價西德州中級原油（WTI）價格衝破每桶100美元，創下2022年7月以來首見。

韓元近日走貶還受到美元在匯市價格普遍升值影響。由於各界擔憂美國和以色列伊朗的軍事行動可能升級為持久區域戰，刺激美元需求增強。

以色列 伊朗 美國

第7名陣亡美軍身分公布！26歲中士於沙國基地遇襲「傷重不治」

英國天空新聞報導，美國國防部公布空襲伊朗以來第7名陣亡美軍官兵身分，是美軍第一太空旅第一太空營26歲中士潘寧頓（Benjamin N. Pennington），來自肯塔基州。

烏克蘭提供協助 澤倫斯基：已派遣無人機專家和裝備赴約旦協防美軍基地

美國CBS新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在紐約時報9日刊出的報導中受訪表示，烏克蘭已派遣無人機攔截器和專家前往約旦，協助防衛美軍基地。

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，美國近日決定對伊朗發動攻擊，中國勢必為核心考量因素，因為一旦美中在西太平洋爆發衝突，...

范德賴恩與多位中東領導人會議 譴責伊朗無差別攻擊

歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔今天和多位中東國家領導人就伊朗戰爭的最新發展舉行視訊會議，兩人同聲譴責伊朗的...

G7擬釋出緊急原油！尚未確定「油價漲勢擴大」

法國表示，七大工業國組織（G7）為因應伊朗戰事，安排全球釋出緊急原油庫存一事，尚未確定，油價應聲上漲，布蘭特原油漲幅從稍早的8%擴大至12%，來到每桶104.47美元。

穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

伊朗國營媒體報導，伊朗專家會議選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamene...

