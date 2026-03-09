伊朗衝突危機刺激油價飆升 韓元兌美元貶至17年低點

中東軍事衝突擴大，引發原油價格飆升，金融市場波動加劇，韓元兌美元匯價今天應聲貶值至17年來最低點。

韓聯社報導，韓元今天開盤報1493兌1美元，上午10時22分觸及1499.2韓元，創下2009年3月12日以來最低盤中價，當時正值全球金融危機期間，韓元兌美元盤中貶至1500價位。

到了今天下午3時30分，韓元匯價略為反彈回1495.5韓元，較前1個交易日下跌19.1韓元，仍是上述日期至今最低紀錄，當時韓元兌美元收在1496.5韓元。

全球能源價格陷入震盪，衝擊投資人信心。美國市場昨天交易期間，美國基準油價西德州中級原油（WTI）價格衝破每桶100美元，創下2022年7月以來首見。

韓元近日走貶還受到美元在匯市價格普遍升值影響。由於各界擔憂美國和以色列對伊朗的軍事行動可能升級為持久區域戰，刺激美元需求增強。