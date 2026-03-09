快訊

美伊開戰原油突破119美元 回顧本世紀油價劇烈波動期

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

美國伊朗開戰後，美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WTI）、歐洲基準北海布倫特原油（Brent）期貨皆飆破每桶100美元，成為本世紀以來油價劇烈波動的最新案例。

路透社報導，西德州中級原油今天一度觸及每桶119.48美元、布倫特原油亦來到119.50美元的高點，是2022年中以來不曾見過的價格。

法新社回顧本世紀油價的劇烈波動，包括2008年原油價格一度衝上每桶近150美元的歷史高點，以及12年後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間首次出現負油價的情況。

● 2022年：俄羅斯全面入侵烏克蘭

原油期貨價格上次站上每桶100美元，是在2022年2月油氣生產國俄羅斯全面入侵烏克蘭不久後。

當年3月，油價一度逼近2008年高點，布倫特原油漲至每桶139.13美元，西德州中級原油也達到每桶130.50美元。

由於西方隨後對俄羅斯祭出制裁，市場憂心供應不足，加上疫情後需求回升，2022年夏季前，油價大多維持在100美元以上。其後因市場供應充足，油價回落。

● 2020年：COVID-19疫情

就在俄烏戰爭爆發、油價再次突破100美元的兩年前，COVID-19疫情開始，導致辦公室及工廠關閉，全球航班也停擺，再加上儲油空間緊張，且沙烏地阿拉伯與俄羅斯大打價格戰，油價一度出現前所未見的負值。

西德州中級原油期貨一度崩跌至每桶-40.32美元。負油價代表產油業者需要貼錢給買家，才能拿回買家手中的油。

布倫特原油也跌至每桶15.98美元的紀錄新低。

● 2012年：伊朗原油禁運

在歐元區（eurozone）危機導致油價跌破每桶90美元後，西方強國對伊朗祭出一連串經濟制裁，包括禁止原油出口，藉此阻止伊朗發展核計畫，油價因此再度升破100美元。

由於敘利亞衝突使中東局勢普遍緊張，油價幾乎一直維持在100美元以上，直到2014年為止。其後因美國頁岩油湧入市場，油價於隔年初跌破每桶50美元。

● 2011年：阿拉伯之春

2011年3月，中東與北非產油區局勢動盪，布倫特原油飆升至每桶127美元。

隨著阿拉伯之春起義推翻了突尼西亞、埃及、葉門等國家長期執政的領袖，且動亂也震撼區域內其他地方，油價上揚。

● 2008年：創下147美元新高

2008年初，布倫特原油首次突破百元大關，同年7月11日更刷新紀錄，來到每桶147.50美元。

同一天，西德州中級原油也創下每桶147.27美元的歷史高點。

原油價格飆升的原因在於美國庫存下滑、中國需求強勁，以及伊朗、奈及利亞等石油輸出國家組織（OPEC）主要成員國情勢動盪。

美元走弱也推升油價，讓以美元計價的原油對持有其他貨幣的買家更具吸引力。

不過，到了2008年12月時，布倫特原油已重挫至每桶36美元左右，主因全球金融危機爆發後，世界各地經濟嚴重衰退。

