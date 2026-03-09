駁以色列拖美國下水 專家：伊朗戰爭橫跨全球與區域戰略

部分人士主張，是以色列將美國拖入當前的伊朗戰爭，但美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，這場戰爭同時存在全球與區域兩個層次，分別反映美國和以色列的戰略目標及利益。

●以色列：降低開戰成本的在地盟友

古爾（Haviv Rettig Gur）在自由媒體（The FreePress）的YouTube影片「美國襲擊伊朗的真正原因」（The REAL Reason America Struck Iran）中反駁「以色列把美國拖下水」的說法，強調以方只是扮演「降低（美國行動）成本的在地盟友」角色，讓戰爭更容易發動、代價更少且成效更高。

古爾表示，以色列願意吸收傷害、執行打擊並與美方協調，甚至承擔敏感轟炸任務，好讓華府不必親自動手，從而擁有可彈性操作的政治空間。

舉例而言，他說，儘管川普不會對擊斃前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）感到絲毫悲傷，但由以色列丟下那顆炸死哈米尼的炸彈，對美國來說在政治上非常有用處。

簡言之，古爾相信以色列的協助加強了美方戰力。他還推測，在中國侵台的情境下，如果美國在該區域也有一個能發揮前述作用的「以色列式盟友」，無論是日韓或台灣本身，華府也會更願意和中國交鋒、協防台灣。

●全球與區域棋局

不過話說回來，古爾表示，伊朗戰爭終究是美國為自身利益所發動的戰爭。

古爾指出，理解伊朗戰爭最好的方式是想像兩個棋盤，一個是由以色列、伊朗和沙烏地阿拉伯參與的「區域棋盤」，一個是美中兩大超級強權30多年來進行競賽的「全球棋盤」，伊朗戰爭同時發生在這兩個層次。

美以兩國的利益目前完美重疊，但古爾也提醒，雙方的利益不會永遠一致。

●美以利益的重疊與分歧

古爾分析，當美國總統川普（Donald Trump）談到伊朗的政權更迭，他不是要傳播民主，而是希望採取委內瑞拉模式－無需改變整個政體，只需除掉頂頭的麻煩製造者，趕走那些無法與美國合作、已成中國前線基地的政權。

他談到，川普不介意新伊朗政權仍保留伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的權力結構，只要求它願意親近西方、不再反美並脫離中國軌道。

如果對方能滿足這些條件，川普或許就會休兵，然而以色列的目標是「徹底摧毀反以政權」，「這就是（美以）兩國的戰略層面不再重疊的時刻」。

古爾說：「屆時人們就會看清，這確實是美國為自身利益而打的美國戰爭，同時也是以色列為自身利益而打的以色列戰爭。」

但在這之前，只要美以雙方利益還有交集，兩國就會打擊同樣的目標。

古爾也指出，那些說美國是被以色列牽著鼻子走的人，既不尊重美國，也不了解美國的國家安全戰略，「他們忽略這屆（美國）政府的戰略論述核心，就是針對中國嘗試取代美國所主導世界秩序的企圖」。