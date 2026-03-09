快訊

穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗國營媒體報導，伊朗專家會議選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替已故父親成為最高領袖，並稱穆吉塔巴曾在戰爭中負傷。

美聯社報導，伊朗國營電視台在直播中用janbaz一詞形容穆吉塔巴，意指因敵人而負傷，並指出他是在「齋戒月戰爭」（Ramadan War）中受傷。齋戒月戰爭是伊朗媒體對現今中東戰事的稱呼。

不過，隨後一名分析人士指出，穆吉塔巴的傷勢可能是在1980年代兩伊戰爭服役期間所導致。

美聯社指出，這些說法目前仍無法立即釐清。

穆吉塔巴現年56歲，他的妻子及父親都在2月28日以色列對伊朗首都德黑蘭發動的空襲中身亡。戰爭爆發後，穆吉塔巴至今尚未公開露面，昨天他被選為伊朗新任最高領袖。

以色列 伊朗 美國

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」！華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

華盛頓郵報報導，美國與以色列對伊朗開戰進入第2周後，經濟衝擊正迅速擴大，且受害最深最快的並非美國，而是更仰賴中東能源與歐亞運輸線的亞洲與歐洲。分析指出，義大利、比利時、中國、印度與南韓等國首當其衝，影響已從石油與天然氣市場，擴散到航空貨運、海運物流與供應鏈，部分專家更警告，貨物積壓情況已開始出現類似新冠疫情期間的壓力。

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，美國近日決定對伊朗發動攻擊，中國勢必為核心考量因素，因為一旦美中在西太平洋爆發衝突，...

若盼能源運輸有保證 伊朗駐北京大使：只要美國離開 可保證荷莫茲海峽安全

伊朗駐北京大使法茲里受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。

中東戰火引發斷供疑慮 歐洲天然氣價格飆漲30%

中東戰火引發能源供應銳減恐持續一段時間的疑慮，掀起能源市場劇烈震盪，歐洲天然氣價格今天應聲大漲高達30%

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

自上周以來，伊朗已使用數百枚彈道飛彈和「見證者」(Shahed 136)型無人機襲擊了周邊國家和中東地區的美軍基地，其中一架伊朗無人機更損壞了位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)，空軍發言人表示見證者無人機並非容易攔截的目標。不過烏克蘭軍隊已經從慘痛實戰中學會如何有效攔截，其經驗和裝備也成為美國及海灣國家師法的對象。

