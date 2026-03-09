穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

伊朗國營媒體報導，伊朗專家會議選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替已故父親成為最高領袖，並稱穆吉塔巴曾在戰爭中負傷。

美聯社報導，伊朗國營電視台在直播中用janbaz一詞形容穆吉塔巴，意指因敵人而負傷，並指出他是在「齋戒月戰爭」（Ramadan War）中受傷。齋戒月戰爭是伊朗媒體對現今中東戰事的稱呼。

不過，隨後一名分析人士指出，穆吉塔巴的傷勢可能是在1980年代兩伊戰爭服役期間所導致。

美聯社指出，這些說法目前仍無法立即釐清。

穆吉塔巴現年56歲，他的妻子及父親都在2月28日以色列對伊朗首都德黑蘭發動的空襲中身亡。戰爭爆發後，穆吉塔巴至今尚未公開露面，昨天他被選為伊朗新任最高領袖。