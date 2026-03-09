快訊

AI造假衛星照片網路瘋傳 助長美伊戰爭假訊息

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

伊朗新聞媒體發布的衛星影像看似真實，畫面顯示卡達一處美軍基地遭到破壞。然而，這其實是以人工智慧生成的假圖，凸顯戰爭期間科技驅動的假訊息威脅正加速擴散。

法新社報導，隨著生成式AI快速發展，各國政府與宣傳單位在大型衝突期間偽造逼真衛星影像的能力大增。研究人員警告，這種現象對現實世界安全構成嚴重影響。

美國以色列對伊朗開戰之際，親伊朗政府的英文日報「德黑蘭時報」（Tehran Times）日前在社群媒體X貼出一組「前後對比」圖片，聲稱顯示美軍在卡達基地的雷達裝備「完全被摧毀」。

但研究人員指出，實際上這只是一張經AI修改的衛星影像，原圖為去年美國在巴林（Bahrain）軍事基地於谷歌地球（Google Earth）上的照片。

其中細微的視覺破綻包括，在真實衛星照片與被操弄後的影像中，停放的車輛排列位置完全相同。

儘管如此，這張經過修改的照片仍在多種語言的社群媒體平台瘋傳，吸引數百萬瀏覽量，顯示用戶在充斥AI生成影像的環境中，越來越難分辨真偽。

開放來源情報研究員阿弗里克（Brady Africk）指出，重大事件發生後，包括中東戰爭在內，社群媒體上「偽造的衛星影像明顯增加」。

阿弗里克告訴法新社：「許多這類經篡改的圖片，都帶有不完美AI生成的痕跡，例如奇特的角度、模糊細節，還有與現實不符的虛構特徵。」

「也有些只是手動處理過的影像，通常是在原本毫無破壞跡象的衛星照片上，疊加爆炸或其他損毀痕跡。」

延伸閱讀

美伊百日消耗戰？李翔宙揭與俄烏戰爭五大相似

美匿名官員：伊朗女子小學被炸165死 美軍要負責

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

相關新聞

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」！華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

華盛頓郵報報導，美國與以色列對伊朗開戰進入第2周後，經濟衝擊正迅速擴大，且受害最深最快的並非美國，而是更仰賴中東能源與歐亞運輸線的亞洲與歐洲。分析指出，義大利、比利時、中國、印度與南韓等國首當其衝，影響已從石油與天然氣市場，擴散到航空貨運、海運物流與供應鏈，部分專家更警告，貨物積壓情況已開始出現類似新冠疫情期間的壓力。

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

美國「自由媒體」中東分析師古爾指出，美國近日決定對伊朗發動攻擊，中國勢必為核心考量因素，因為一旦美中在西太平洋爆發衝突，...

穆吉塔巴接任伊朗最高領袖 國營媒體稱他在戰時負傷

伊朗國營媒體報導，伊朗專家會議選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamene...

若盼能源運輸有保證 伊朗駐北京大使：只要美國離開 可保證荷莫茲海峽安全

伊朗駐北京大使法茲里受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。

中東戰火引發斷供疑慮 歐洲天然氣價格飆漲30%

中東戰火引發能源供應銳減恐持續一段時間的疑慮，掀起能源市場劇烈震盪，歐洲天然氣價格今天應聲大漲高達30%

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

自上周以來，伊朗已使用數百枚彈道飛彈和「見證者」(Shahed 136)型無人機襲擊了周邊國家和中東地區的美軍基地，其中一架伊朗無人機更損壞了位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)，空軍發言人表示見證者無人機並非容易攔截的目標。不過烏克蘭軍隊已經從慘痛實戰中學會如何有效攔截，其經驗和裝備也成為美國及海灣國家師法的對象。

