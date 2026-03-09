美媒爆料美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒Axios報導，美國與以色列官員及知情消息人士透露，以色列7日空襲30座伊朗燃料儲存設施，規模遠超美方事前獲告知時的預期，引發美以自戰爭爆發以來的首次重大分歧。

根據Axios，美國方面憂心，以色列空襲服務一般伊朗民眾的基礎設施，可能在戰略上產生反效果，反而激發伊朗社會支持當前政權，並推高油價。

以色列國防軍（IDF）發表聲明宣稱，伊朗政權使用這些燃料儲存設施，向軍事機構等各種使用者供應燃料。

一名以色列軍方官員指稱，空襲這些設施部分是為了向伊朗表明，應停止攻擊以色列的民用基礎設施。

據報導，幕後情況是，以色列與美國官員指出，以方在空襲前曾通知美國軍方這次行動。但一名美國官員表示，美軍對這次攻擊行動的規模之廣感到意外。

一名美國高階官員提及：「我們覺得這樣做不妥。」一名以色列官員指稱，美國傳達給以方的訊息是「搞什麼鬼（WTF）」。

一名美國總統川普的顧問告訴Axios：「總統不喜歡這次攻擊。他想保住石油，不想燒掉石油。而且這會讓民眾想到油價將會上漲。」

對於上述報導，白宮與以色列國防軍皆未作評論。