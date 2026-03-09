快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

若盼能源運輸有保證 伊朗駐北京大使：只要美國離開 可保證荷莫茲海峽安全

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
伊朗駐北京大使法茲里。（北京日報）
伊朗駐北京大使法茲里。（北京日報）

伊朗駐北京大使法茲里受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。

據中國新聞社微信公眾號「國是直通車」報導，伊朗駐大陸大使法茲里星期一（3月9日）接受中新社訪問時說，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區」。

法茲里指出，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。

法茲里說：「伊朗此前一貫是荷莫茲海峽通行的安全保障者，現在也是。」他稱，美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證荷莫茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。

在回應哈米尼之子當選伊朗最高領袖，法茲里說，在上任領袖去世至新任領袖當選期間，伊朗事務由臨時領導委員會管理。該委員會由伊朗總統、伊朗司法部負責人以及伊朗專家會議的一名代表組成。

他說，「伊朗在過去九天已經組織了一個臨時領導委員會，而伊朗專家會議也正在履行職責，選擇新領袖。他們昨天已經達成一致，在數名候選人當中選擇穆吉塔巴·哈米尼擔任新任領袖，他現在具備伊朗憲法中所規定的最高領袖必須具備的條件」。

彭博社報導，在中東戰爭進入第九天之際，伊朗專家會議以壓倒性多數票推舉穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗駐華大使：想保障能源運輸安全 美、以須離開本地區

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

伊朗專家會議 任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

相關新聞

哈米尼兒子繼承！會帶領伊朗走向強硬或務實？

伊朗在3月9日已宣布最高領袖由哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼承。

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」！華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

華盛頓郵報報導，美國與以色列對伊朗開戰進入第2周後，經濟衝擊正迅速擴大，且受害最深最快的並非美國，而是更仰賴中東能源與歐亞運輸線的亞洲與歐洲。分析指出，義大利、比利時、中國、印度與南韓等國首當其衝，影響已從石油與天然氣市場，擴散到航空貨運、海運物流與供應鏈，部分專家更警告，貨物積壓情況已開始出現類似新冠疫情期間的壓力。

伊朗新領導人上台意味著什麼？

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

若盼能源運輸有保證 伊朗駐北京大使：只要美國離開 可保證荷莫茲海峽安全

伊朗駐北京大使法茲里受訪時稱，美國只要離開，即可保證荷莫茲海峽通道安全。

中東戰火引發斷供疑慮 歐洲天然氣價格飆漲30%

中東戰火引發能源供應銳減恐持續一段時間的疑慮，掀起能源市場劇烈震盪，歐洲天然氣價格今天應聲大漲高達30%

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。