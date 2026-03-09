快訊

美伊開戰「歐亞承擔最慘苦果」！華郵：不只油氣受創 亞洲3國首當其衝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
荷莫茲海峽北部、阿拉伯聯合大公國富查伊拉外海一處船塢。法新社
荷莫茲海峽北部、阿拉伯聯合大公國富查伊拉外海一處船塢。法新社

華盛頓郵報報導，美國與以色列對伊朗開戰進入第2周後，經濟衝擊正迅速擴大，且受害最深最快的並非美國，而是更仰賴中東能源與歐亞運輸線的亞洲與歐洲。分析指出，義大利比利時、中國、印度與南韓等國首當其衝，影響已從石油與天然氣市場，擴散到航空貨運、海運物流與供應鏈，部分專家更警告，貨物積壓情況已開始出現類似新冠疫情期間的壓力。

伊朗飛彈與無人機攻擊，已擾亂全球最關鍵的商業樞紐之一，讓亞洲與歐洲之間的大量海空運輸受阻。戰區內多座國際機場關閉，包括杜拜這座全球最繁忙的機場，導致全球近1/5航空貨運運能停擺，消費電子、藥品、貴金屬等貨物運輸都受到干擾。

舊金山物流公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）指出，自戰爭爆發以來，亞洲飛往歐洲的空運價格已上漲45%，漲幅是亞洲運往美國的2倍以上，顯示歐洲與亞洲承受的壓力明顯更大。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家歐布思費爾（Maurice Obstfeld）表示，歐洲與亞洲高度依賴能源進口，地理位置又更靠近戰區，因此更容易受到伊朗戰爭外溢效應衝擊。

目前來看，義大利、比利時、中國、印度與南韓等最依賴經由荷莫茲海峽運輸油氣的經濟體，正感受到最嚴重的後果。

倫敦研究機構TS Lombard表示，卡達能源公司（QatarEnergy）的液化天然氣生產在遭伊朗攻擊後停擺，歐洲與亞洲買家恐被迫為有限的天然氣供應展開「競價戰」。

渣打銀行駐杜拜全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）說：「不要忽視美伊戰爭對亞洲的經濟衝擊。若這是一場持久戰，亞洲將遭受非常沉重的打擊。」

海運方面，根據船舶追蹤服務MarineTraffic，通過荷莫茲海峽的油輪流量已較戰前大減90%。Flexport表示，目前有57艘貨櫃船受困海峽內，另有數十艘船舶滯留在北部波灣，在外圍徘徊或改道至其他港口，海上塞港現象已開始向全球供應鏈擴散。

空運受到的衝擊比海運更大。DHL Global Forwarding執行長德博克（Oscar de Bok）指出，每停飛1周，航空貨運業者至少需要1.5個星期才能消化積壓貨量。瑞士物流巨頭德迅（Kuehne + Nagel）執行長保羅（Stefan Paul）也警告，東南亞與中國已開始出現貨物積壓，情況「類似新冠疫情時期」。

這場戰爭的外溢效應也開始波及農業。全球前十大尿素與無水氨肥料生產國中，有3國位於衝突區，包括沙烏地阿拉伯、卡達與伊朗。StoneX副總裁林維爾（Josh Linville）指出，上周尿素價格已上漲約1/4，若荷莫茲海峽持續封閉，價格還可能進一步走高，而這正值農民準備下達全年最大一波肥料訂單之際。

相較之下，美國也並非毫髮無傷。根據美國汽車協會（AAA），美國汽油均價已從一周前每加侖2.98美元升至3.41美元，農民也面臨肥料成本上升壓力。但整體而言，歐亞市場反應更劇烈。

比利時 義大利 伊朗

相關新聞

哈米尼兒子繼承！會帶領伊朗走向強硬或務實？

伊朗在3月9日已宣布最高領袖由哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼承。

伊朗新領導人上台意味著什麼？

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

中東戰火引發斷供疑慮 歐洲天然氣價格飆漲30%

中東戰火引發能源供應銳減恐持續一段時間的疑慮，掀起能源市場劇烈震盪，歐洲天然氣價格今天應聲大漲高達30%

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

自上周以來，伊朗已使用數百枚彈道飛彈和「見證者」(Shahed 136)型無人機襲擊了周邊國家和中東地區的美軍基地，其中一架伊朗無人機更損壞了位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)，空軍發言人表示見證者無人機並非容易攔截的目標。不過烏克蘭軍隊已經從慘痛實戰中學會如何有效攔截，其經驗和裝備也成為美國及海灣國家師法的對象。

