以色列直升機突襲東黎巴嫩 真主黨與以軍交火

伊朗支持的黎巴嫩政治及軍事組織真主黨今天說，正在與透過直升機自敘利亞邊界降落在黎巴嫩東部的以色列部隊交戰，這是最近與以色列衝突爆發以來第2度出現類似行動。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）上週為了報復伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以聯合空襲中身亡，向以色列發動攻擊，導致黎巴嫩捲入這場中東戰爭。

儘管2024年雙方曾達成停火協議，以色列仍持續對真主黨發動攻擊，上週不僅在黎巴嫩各地多次空襲，還派遣地面部隊進入邊境地區。

真主黨今天發表聲明指出，偵測到「約有15架以色列直升機」從敘利亞側的邊界進入黎巴嫩東部，這個區域是真主黨勢力範圍。

聲明並稱，真主黨武裝人員「以適當武器攻擊直升機及滲透部隊，雙方目前仍在交火中」。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency, NNA）稍早報導，「在納比席特鎮（Nabi Sheet）郊外出現激烈衝突，以擊退搭乘直升機空降的以色列部隊」。

納比席特鎮所在的貝卡（Bekaa）地區兩名真主黨官員告訴法新社，擊落1架以色列直升機。以色列軍方目前尚未對此事件發表評論。

在真主黨據點、貝魯特南郊地區，法新社記者今天表示聽到巨響，並看到該地區冒出濃煙。

以色列軍方發布簡短聲明指出，軍方「轟炸了真主黨恐怖組織在貝魯特的相關設施」。