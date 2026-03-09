穆吉塔巴接班恐引川普不滿 專家：疑為過渡性人物

伊朗今天宣布由穆吉塔巴．哈米尼接替其父哈米尼成為伊朗最高領袖，顯示強硬派仍牢牢掌控政權。但有美國分析家認為，穆吉塔巴很可能只是一個「過渡性人物」。

路透社報導，穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）是哈米尼（Ali Khamenei）次子，新職位賦予他在伊朗所有國政事務的最終決策權。

穆吉塔巴的任命預料將引來美國總統川普（DonaldTrump）的不滿。川普之前接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時說，美方應該對繼任人選有發言權，說：「若沒有我們同意，他不會撐太久」。

伊朗做出正式宣布前，以色列也曾揚言，不論最終人選是誰，都將成為其鎖定的目標。

新最高領袖人選出爐後，川普接受「以色列時報」（Times of Israel）訪問時不願正面回應，只說「我們走著瞧」。

● 社群影片傳反對聲 女性高喊「穆吉塔巴去死」

不滿意的不只是川普。根據今天上傳社群媒體的一段影片，穆吉塔巴．哈米尼成為最高領袖後不久，首都德黑蘭（Tehran）隨即傳出反對他的呼喊聲。

法新社報導，在這段17秒的影片中，可聽見女性以波斯語高喊「穆吉塔巴去死」（Death to Mojtaba），背景則傳來宗教頌唱聲。

影片是在夜間由某棟建築的窗戶拍攝，但法新社無法釐清確切拍攝地點，也無法得知市內其他地方是否也出現類似口號。

● 專家：穆吉塔巴不專注治理 只專注生存

對於伊朗的這個選擇，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，穆吉塔巴．哈米尼接下了一個幾乎不可能的差事。

他說，這是因為穆吉塔巴「接下的政府正與全球超級強權美國、中東軍事霸主以色列，以及本國社會同時處於戰爭狀態」。

薩德加波補充指出，穆吉塔巴目前身上有傷，處於躲藏狀態，「像是背上被標上了靶心」，更何況伊朗國內已經有人開始高喊要他去死。

薩德加波說：「我問過一位認識他很久的人，他到底要怎麼治理國家？對方說，他根本不專注於治理，而是專注於求生。」他說，穆吉塔巴「頂多…只是伊朗的過渡性人物」。