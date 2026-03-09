快訊

伊朗新領導人上台意味著什麼？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗國營電視台公布穆吉塔巴被指派為伊朗的下一任統治者。路透
穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

儘管伊朗表面上反對世襲繼承，已故的領導人哈米尼多年來仍有意栽培穆吉塔巴接班，穆吉塔巴也長年深化和伊朗革命衛隊的關係；革命衛隊在國內擁有重大政治影響力，且很可能是支持他上台的主要力量。

與他父親一樣，穆吉塔巴屬於保守派。他和父親在意識形態上多方面相同，即使在戰時，仍將致力維持政策的延續性。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為了保全體制，已拒絕任何妥協的可能，並認為除了對抗、復仇、堅持到底之外，別無他途。

彭博分析師也指出，這位目前受到華府制裁的新任最高領袖，很可能傾向繼續對抗。不過，相較於父親，穆吉塔巴可能較務實，可能更有意願和美國交涉，但彭博分析師認為，他基本上仍會維持原有路線。

中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）說：「讓穆吉塔巴接班，劇本如出一轍。」「對美國而言，發動如此大規模的行動，冒著這麼大的風險，最終卻只殺死了一個 86 歲的老人，結果卻是由他的強硬派兒子接班，這簡直是一大羞辱。」

在伊朗複雜的神權體制下，最高領袖是終極權力核心，權力涵蓋外交政策和核子計畫，並指導民選總統和議會。

得力於父親的支持，穆吉塔巴擁有廣泛且深厚的人脈，在德黑蘭各個核心權力中心皆具影響力並受人敬重。伊朗面臨內憂外患之際，就連技術官僚都視他為最高領袖的合適人選。

一位熟悉當地局勢的伊朗內部人士告訴路透，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。

相關新聞

哈米尼兒子繼承！會帶領伊朗走向強硬或務實？

伊朗在3月9日已宣布最高領袖由哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼承。

伊朗新領導人上台意味著什麼？

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

自上周以來，伊朗已使用數百枚彈道飛彈和「見證者」(Shahed 136)型無人機襲擊了周邊國家和中東地區的美軍基地，其中一架伊朗無人機更損壞了位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)，空軍發言人表示見證者無人機並非容易攔截的目標。不過烏克蘭軍隊已經從慘痛實戰中學會如何有效攔截，其經驗和裝備也成為美國及海灣國家師法的對象。

伊朗報復？美駐挪威使館驚傳爆炸 幸無傷亡

美國駐挪威大使館8日驚傳爆炸案，所幸無人傷亡。挪威警方已展開調查，不排除是恐怖攻擊。

伊朗2艘貨船駛離中國 疑滿載飛彈燃料

多年來，美國一直指責中國向伊朗提供飛彈相關技術和原料，中國一貫予以否認，並稱美國的指控誇大，辯稱其實兩國往來的貨物都是商業或軍民兩用。而華盛頓郵報分析船隻追蹤數據、衛星圖像、美國財政部紀錄發現，一家曾被美國指控為德黑蘭彈道飛彈計畫提供材料的伊朗公司，旗下兩艘貨船本周從中國珠海的高欄港出發，載滿化學品前往伊朗。

