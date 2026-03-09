伊朗新領導人上台意味著什麼？

穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）獲選繼承父位，成為伊朗新任最高領袖，這暗示伊朗選擇了對抗而非妥協，在中東戰爭的立場不會改變。

儘管伊朗表面上反對世襲繼承，已故的領導人哈米尼多年來仍有意栽培穆吉塔巴接班，穆吉塔巴也長年深化和伊朗革命衛隊的關係；革命衛隊在國內擁有重大政治影響力，且很可能是支持他上台的主要力量。

與他父親一樣，穆吉塔巴屬於保守派。他和父親在意識形態上多方面相同，即使在戰時，仍將致力維持政策的延續性。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為了保全體制，已拒絕任何妥協的可能，並認為除了對抗、復仇、堅持到底之外，別無他途。

彭博分析師也指出，這位目前受到華府制裁的新任最高領袖，很可能傾向繼續對抗。不過，相較於父親，穆吉塔巴可能較務實，可能更有意願和美國交涉，但彭博分析師認為，他基本上仍會維持原有路線。

中東研究所（Middle East Institute）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）說：「讓穆吉塔巴接班，劇本如出一轍。」「對美國而言，發動如此大規模的行動，冒著這麼大的風險，最終卻只殺死了一個 86 歲的老人，結果卻是由他的強硬派兒子接班，這簡直是一大羞辱。」

在伊朗複雜的神權體制下，最高領袖是終極權力核心，權力涵蓋外交政策和核子計畫，並指導民選總統和議會。

得力於父親的支持，穆吉塔巴擁有廣泛且深厚的人脈，在德黑蘭各個核心權力中心皆具影響力並受人敬重。伊朗面臨內憂外患之際，就連技術官僚都視他為最高領袖的合適人選。

一位熟悉當地局勢的伊朗內部人士告訴路透，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。