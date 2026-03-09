快訊

伊朗無人機攻擊沙國油田未遂 巴林遇夜襲32人傷

中央社／ 杜哈9日綜合外電報導

波斯灣國家今天陸續通報遇襲，巴林說，伊朗在夜間對錫特拉島（Sitra）發動無人機攻擊，導致32人受傷。

法新社報導，沙烏地阿拉伯指出，兩架無人機飛向境內東南部夏巴（Shaybah）油田，已被攔截下來。

巴林衛生部透過國家通訊社發布聲明指出，所有傷者均為巴林公民，其中4人傷勢嚴重，包括孩童。

衛生部表示，傷者中有一名兩個月大的嬰兒和一名17歲少女，她的頭部與眼睛受重傷。

另外，阿拉伯聯合大公國國家緊急危機與災害管理局在社群平台X發布聲明指出，防空系統已對「飛彈威脅」做出應對。

伊朗持續報復性攻擊下，卡達首都杜哈（Doha）今天傳出多起爆炸聲；海灣國家沙烏地阿拉伯、科威特和巴林都遭到新一輪襲擊；美國下令駐沙國大使館人員撤離。

卡達國防部今天表示，軍方成功攔截一次飛彈攻擊。

科威特防空系統今天也攔截一枚飛彈和一架無人機；昨天則遭7枚飛彈與5架無人機攻擊。

伊朗攻擊波灣多國　美下令撤駐沙國使館人員

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

哈米尼兒子繼承！會帶領伊朗走向強硬或務實？

伊朗在3月9日已宣布最高領袖由哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼承。

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。

