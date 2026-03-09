聽新聞
伊朗無人機攻擊沙國油田未遂 巴林遇夜襲32人傷
波斯灣國家今天陸續通報遇襲，巴林說，伊朗在夜間對錫特拉島（Sitra）發動無人機攻擊，導致32人受傷。
法新社報導，沙烏地阿拉伯指出，兩架無人機飛向境內東南部夏巴（Shaybah）油田，已被攔截下來。
巴林衛生部透過國家通訊社發布聲明指出，所有傷者均為巴林公民，其中4人傷勢嚴重，包括孩童。
衛生部表示，傷者中有一名兩個月大的嬰兒和一名17歲少女，她的頭部與眼睛受重傷。
另外，阿拉伯聯合大公國國家緊急危機與災害管理局在社群平台X發布聲明指出，防空系統已對「飛彈威脅」做出應對。
伊朗持續報復性攻擊下，卡達首都杜哈（Doha）今天傳出多起爆炸聲；海灣國家沙烏地阿拉伯、科威特和巴林都遭到新一輪襲擊；美國下令駐沙國大使館人員撤離。
卡達國防部今天表示，軍方成功攔截一次飛彈攻擊。
科威特防空系統今天也攔截一枚飛彈和一架無人機；昨天則遭7枚飛彈與5架無人機攻擊。
