快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

伊朗攻擊波灣多國　美下令撤駐沙國使館人員

中央社／ 杜哈9日綜合外電報導

伊朗持續報復性攻擊下，卡達首都杜哈（Doha）今天傳出多起爆炸聲；海灣國家沙烏地阿拉伯、科威特和巴林也通報遭到新一輪襲擊；美國下令駐沙國大使館人員撤離。

法新社報導，自美國與以色列聯手攻擊伊朗後，伊朗展開大規模報復行動，海灣地區成為伊朗無人機及飛彈攻擊的目標。

卡達國防部今天表示，軍方成功攔截一次飛彈攻擊。

在海灣其他地區，沙烏地阿拉伯國防部表示，軍方於境內東南部夏巴（Shaybah）油田附近，攔截並摧毀兩架朝當地飛近的無人機。

科威特國防部表示，科國防空系統今天攔截一枚飛彈和一架無人機的攻擊。根據官方數據，昨天科威特曾遭到7枚飛彈與5架無人機攻擊。

巴林內政部表示，伊朗無人機昨天攻擊巴林的錫特拉島（Sitra），導致數人受傷。法新社記者在當地聽到兩次巨大爆炸聲。

美國宣布，因伊朗持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，美國已下令駐沙國大使館人員撤離。

大使館 以色列 美國

延伸閱讀

影/新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

相關新聞

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

路透報導，伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子、強硬派的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。此舉表明德黑蘭選擇與美以兩國對抗而非妥協，形同公開羞辱美國總統川普。川普稍早受訪ABC曾放話，未取得他首肯的新任領袖「撐不久」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。