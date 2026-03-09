伊朗攻擊波灣多國　美下令撤駐沙國使館人員

伊朗持續報復性攻擊下，卡達首都杜哈（Doha）今天傳出多起爆炸聲；海灣國家沙烏地阿拉伯、科威特和巴林也通報遭到新一輪襲擊；美國下令駐沙國大使館人員撤離。

法新社報導，自美國與以色列聯手攻擊伊朗後，伊朗展開大規模報復行動，海灣地區成為伊朗無人機及飛彈攻擊的目標。

卡達國防部今天表示，軍方成功攔截一次飛彈攻擊。

在海灣其他地區，沙烏地阿拉伯國防部表示，軍方於境內東南部夏巴（Shaybah）油田附近，攔截並摧毀兩架朝當地飛近的無人機。

科威特國防部表示，科國防空系統今天攔截一枚飛彈和一架無人機的攻擊。根據官方數據，昨天科威特曾遭到7枚飛彈與5架無人機攻擊。

巴林內政部表示，伊朗無人機昨天攻擊巴林的錫特拉島（Sitra），導致數人受傷。法新社記者在當地聽到兩次巨大爆炸聲。

美國宣布，因伊朗持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，美國已下令駐沙國大使館人員撤離。