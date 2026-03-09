快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
社群媒體X帳號「OSINTdefender」稍早上傳影片指出，卡達首都杜哈9日凌晨至少傳出8次爆炸巨響。圖/擷自@sentdefender在X的影音
社群媒體X帳號「OSINTdefender」稍早上傳影片指出，卡達首都杜哈9日凌晨至少傳出8次爆炸巨響。圖/擷自@sentdefender在X的影音

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

CNN國家安全分析師普利察斯（Alex Plitsas）指出，外界目前對穆吉塔巴的了解相當有限，因此他接下來是否親自出面宣布新政策、甚至是否會為父親之死採取報復，都將成為關鍵指標，「很多事情某種程度上都取決於這一刻」。

外界普遍認為穆吉塔巴立場偏向保守，也有跡象顯示他曾支持強硬派前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），並支持伊朗取得核武；若這些判斷屬實，情勢顯然將更為棘手，也無助於戰爭迅速落幕。

普利察斯強調，目前其實沒有人真正知道穆吉塔巴在這些議題上的立場。

普利察斯另以委內瑞拉權力交接為例指出，領導更替初期往往會出現來回放話與爭論，但之後局勢可能逐漸穩定，因此眼下仍是一個艱難且充滿不確定性的時刻。

另一方面，伊朗宣布新任最高領袖後，伊朗革命衛隊再度向未參戰的中東鄰國發射飛彈。

巴林國家通訊中心告訴CNN，伊朗無人機9日凌晨攻擊巴林首都以南約5公里的西特拉（Sitra），至少造成32人受傷，其中4人傷勢嚴重。

科威特國民警衛隊表示，在其保護的一處設施上空擊落一架無人機。

卡達國防部證實遭伊朗新一波彈道飛彈攻擊，其武裝部隊已成功攔截。社群媒體X帳號「OSINTdefender」傳出，卡達首都杜哈上空至少傳出8次爆炸巨響。

德黑蘭 社群媒體 哈米尼

延伸閱讀

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

相關新聞

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

影／新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

路透報導，伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子、強硬派的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。此舉表明德黑蘭選擇與美以兩國對抗而非妥協，形同公開羞辱美國總統川普。川普稍早受訪ABC曾放話，未取得他首肯的新任領袖「撐不久」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。