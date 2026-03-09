快訊

「敵人憎恨的人」 穆吉塔巴接班凸顯強硬派仍掌大權

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導
哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）由伊朗專家會議選為新任最高領袖。(路透)
伊朗專家會議今天選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替已故父親成為最高領袖，可看出強硬派仍然牢牢手握大權。

伊朗媒體報導，哈米尼命喪空襲一週多後，專家會議任命56歲的中階神職人員穆吉塔巴為接班人。穆吉塔巴先前在美國與以色列對伊朗的空戰中倖存。

專家會議成員阿萊卡西爾（Ayatollah Mohsen HeidariAlekasir）在今天的影片中表示，人選是根據哈米尼生前的指示選出，即伊朗最高領導人應該是「被敵人憎恨的人」。

阿萊卡西爾談到這位接班人時表示：「甚至連『大撒旦』（美國）都提到了他的名字。」幾天前，美國總統川普曾表示，穆吉塔巴對他而言是「不可接受」的人選。

●父親的「守門人」

穆吉塔巴在父親執政期間逐漸累積權力，成為接近安全部隊及其控制的龐大商業帝國的高層人物。他一直反對試圖與西方接觸的改革派，因為西方正試圖遏制伊朗的核計畫。

消息人士表示，他與精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切，使他在伊朗政治與安全體系中擁有更大的影響力；作為父親的「守門人」，他在幕後建立了深遠的影響力。

總部位於美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）研究革命衛隊的主管阿拉比（Kasra Aarabi）表示：「他在革命衛隊內部擁有強大的支持基礎，特別是在年輕的激進一代中。」

最高領袖對國家事務擁有最終決定權，包括外交政策與伊朗的核計畫。西方國家希望阻止德黑蘭發展核武器，而伊朗則表示其核計畫僅用於民用目的。

穆吉塔巴可能面臨部分伊朗人的反對。儘管政府曾進行血腥鎮壓，但他們仍多次發動大規模抗議，要求更多自由。

穆吉塔巴1969年出生於什葉派聖城麥什赫德（Mashhad），成長過程中，父親正協助領導反對國王的運動。年輕時，他曾參加過兩伊戰爭。

穆吉塔巴曾在伊朗什葉派神學中心科姆（Qom）的宗教學院學習，師從保守派宗教學者。他從未在伊朗伊斯蘭共和國政府擔任正式職位，偶爾出現在支持政府的集會上，但很少公開發言。

在伊朗，他的角色長期以來一直是爭議焦點，批評者拒絕在一個於1979年推翻美國支持的君主制的國家中出現任何王朝政治的跡象。

●美國制裁

美國財政部在2019年對穆吉塔巴實施制裁，稱他雖然除了在父親辦公室工作外，從未被選舉或任命為政府職務，但他仍以「官方身份」代表最高領袖。

其網站稱，哈米尼此前已將部分職責委託給穆吉塔巴。據稱，穆吉塔巴與革命衛隊「聖城部隊」（QudsForce）指揮官以及隸屬於衛隊的宗教民兵「巴斯杰」（Basij）密切合作，「以推進其父親破壞地區穩定的野心和對內的壓迫性目標」。

2022年一名年輕女性因涉嫌違反嚴格著裝規定而被警方拘留後死亡，引發抗議浪潮時，穆吉塔巴成為抗議者批評的主要對象之一。

2024年，一段影片在網路上廣泛流傳，他在影片中宣布暫停自己在科姆教授的伊斯蘭法學課程，引發外界對原因的猜測。

穆吉塔巴與父親長相十分相似，並佩戴著「賽義德」黑色頭巾，象徵其家族血統可追溯至先知穆罕默德。

批評者表示，穆吉塔巴缺乏擔任最高領袖所需的宗教資歷。

然而，他一直被視為可能的接班人之一，尤其是在另一位重要候選人、前總統萊希（EbrahimRaisi）2024年直升機墜毀身亡之後。

維基解密公布的2007年美國外交電報引用3位伊朗消息人士，稱穆吉塔巴是接觸哈米尼的管道。

人們普遍認為，穆吉塔巴曾是強硬派政治人物艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）在2005年當選總統背後的重要推手。

2009年艾馬丹加在充滿爭議的選舉中贏得連任，導致反政府抗議爆發，最終被巴斯杰和其他安全部隊暴力鎮壓，當時穆吉塔巴亦支持艾馬丹加。

當時參選的溫和派神職人員卡洛比（MehdiKarroubi）曾致信哈米尼，反對穆吉塔巴支持艾馬丹加的行為。哈米尼駁回了這項指控。

穆吉塔巴的妻子在7日的空襲中身亡。她是著名強硬派政治人物、前國會議長哈達德阿德爾（GholamaliHaddadadel）的女兒。

什葉派 德黑蘭 外交政策

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

路透報導，伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子、強硬派的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。此舉表明德黑蘭選擇與美以兩國對抗而非妥協，形同公開羞辱美國總統川普。川普稍早受訪ABC曾放話，未取得他首肯的新任領袖「撐不久」。

伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

（德國之聲中文網）伊朗官方通訊社ISNA報道稱，“專家委員會”成員海達裡（Mohsen Hejdari）表示，該委員會已經就“最高領袖最佳繼承人選”取得多數共識。而伊朗Fars通訊社發布的一則視頻上，

