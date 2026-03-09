「敵人憎恨的人」 穆吉塔巴接班凸顯強硬派仍掌大權

伊朗專家會議今天選擇哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替已故父親成為最高領袖，可看出強硬派仍然牢牢手握大權。

伊朗媒體報導，哈米尼命喪空襲一週多後，專家會議任命56歲的中階神職人員穆吉塔巴為接班人。穆吉塔巴先前在美國與以色列對伊朗的空戰中倖存。

專家會議成員阿萊卡西爾（Ayatollah Mohsen HeidariAlekasir）在今天的影片中表示，人選是根據哈米尼生前的指示選出，即伊朗最高領導人應該是「被敵人憎恨的人」。

阿萊卡西爾談到這位接班人時表示：「甚至連『大撒旦』（美國）都提到了他的名字。」幾天前，美國總統川普曾表示，穆吉塔巴對他而言是「不可接受」的人選。

●父親的「守門人」

穆吉塔巴在父親執政期間逐漸累積權力，成為接近安全部隊及其控制的龐大商業帝國的高層人物。他一直反對試圖與西方接觸的改革派，因為西方正試圖遏制伊朗的核計畫。

消息人士表示，他與精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切，使他在伊朗政治與安全體系中擁有更大的影響力；作為父親的「守門人」，他在幕後建立了深遠的影響力。

總部位於美國的政策組織「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）研究革命衛隊的主管阿拉比（Kasra Aarabi）表示：「他在革命衛隊內部擁有強大的支持基礎，特別是在年輕的激進一代中。」

最高領袖對國家事務擁有最終決定權，包括外交政策與伊朗的核計畫。西方國家希望阻止德黑蘭發展核武器，而伊朗則表示其核計畫僅用於民用目的。

穆吉塔巴可能面臨部分伊朗人的反對。儘管政府曾進行血腥鎮壓，但他們仍多次發動大規模抗議，要求更多自由。

穆吉塔巴1969年出生於什葉派聖城麥什赫德（Mashhad），成長過程中，父親正協助領導反對國王的運動。年輕時，他曾參加過兩伊戰爭。

穆吉塔巴曾在伊朗什葉派神學中心科姆（Qom）的宗教學院學習，師從保守派宗教學者。他從未在伊朗伊斯蘭共和國政府擔任正式職位，偶爾出現在支持政府的集會上，但很少公開發言。

在伊朗，他的角色長期以來一直是爭議焦點，批評者拒絕在一個於1979年推翻美國支持的君主制的國家中出現任何王朝政治的跡象。

●美國制裁

美國財政部在2019年對穆吉塔巴實施制裁，稱他雖然除了在父親辦公室工作外，從未被選舉或任命為政府職務，但他仍以「官方身份」代表最高領袖。

其網站稱，哈米尼此前已將部分職責委託給穆吉塔巴。據稱，穆吉塔巴與革命衛隊「聖城部隊」（QudsForce）指揮官以及隸屬於衛隊的宗教民兵「巴斯杰」（Basij）密切合作，「以推進其父親破壞地區穩定的野心和對內的壓迫性目標」。

2022年一名年輕女性因涉嫌違反嚴格著裝規定而被警方拘留後死亡，引發抗議浪潮時，穆吉塔巴成為抗議者批評的主要對象之一。

2024年，一段影片在網路上廣泛流傳，他在影片中宣布暫停自己在科姆教授的伊斯蘭法學課程，引發外界對原因的猜測。

穆吉塔巴與父親長相十分相似，並佩戴著「賽義德」黑色頭巾，象徵其家族血統可追溯至先知穆罕默德。

批評者表示，穆吉塔巴缺乏擔任最高領袖所需的宗教資歷。

然而，他一直被視為可能的接班人之一，尤其是在另一位重要候選人、前總統萊希（EbrahimRaisi）2024年直升機墜毀身亡之後。

維基解密公布的2007年美國外交電報引用3位伊朗消息人士，稱穆吉塔巴是接觸哈米尼的管道。

人們普遍認為，穆吉塔巴曾是強硬派政治人物艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）在2005年當選總統背後的重要推手。

2009年艾馬丹加在充滿爭議的選舉中贏得連任，導致反政府抗議爆發，最終被巴斯杰和其他安全部隊暴力鎮壓，當時穆吉塔巴亦支持艾馬丹加。

當時參選的溫和派神職人員卡洛比（MehdiKarroubi）曾致信哈米尼，反對穆吉塔巴支持艾馬丹加的行為。哈米尼駁回了這項指控。

穆吉塔巴的妻子在7日的空襲中身亡。她是著名強硬派政治人物、前國會議長哈達德阿德爾（GholamaliHaddadadel）的女兒。