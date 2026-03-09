美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

川普8日接受以色列時報電話短訪。被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定或內唐亞胡也有發言權時，川普表示：「我認為是共同的……某種程度上算是。」

川普說：「我會在適當時機作出決定，但所有事情都會納入考量。」以色列時報解讀，這顯示內唐亞胡將提供意見，但最終拍板的仍是川普。

川普並稱，若不是他與內唐亞胡，伊朗原本會摧毀以色列。「伊朗原本會摧毀以色列和周圍一切……美以一直共同合作。我們已經摧毀一個想摧毀以色列的國家。」

至於若美國決定停止空襲，以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，川普拒絕回應這項假設性問題，但隨後補充說：「我不認為有那個必要。」

對於伊朗選出新任最高領袖穆吉塔巴一事，川普拒絕置評，只說：「拭目以待。」

另一方面，美國防長赫塞斯日前受訪CBS節目「60分鐘」在8日播出。被問到川普曾說要伊朗「無條件投降」，赫塞斯表示：「那代表由我們來定條件。我們會知道他們何時已經失去作戰能力。到了某個時點，他們將別無選擇，只能投降。」

赫塞斯表示，投降可以有很多不同形式，包括面對面的方式，但最終設定條件的人會是川普，而不是伊朗人。「不管他們想不想承認，不管他們的自尊是否容許他們把話說出口，決定投降條件的人都會是川普總統。」