快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與以色列總理內唐亞胡（右）去年10月在以色列國會。路透
美國總統川普（左）與以色列總理內唐亞胡（右）去年10月在以色列國會。路透

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

川普8日接受以色列時報電話短訪。被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定或內唐亞胡也有發言權時，川普表示：「我認為是共同的……某種程度上算是。」

川普說：「我會在適當時機作出決定，但所有事情都會納入考量。」以色列時報解讀，這顯示內唐亞胡將提供意見，但最終拍板的仍是川普。

川普並稱，若不是他與內唐亞胡，伊朗原本會摧毀以色列。「伊朗原本會摧毀以色列和周圍一切……美以一直共同合作。我們已經摧毀一個想摧毀以色列的國家。」

至於若美國決定停止空襲，以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，川普拒絕回應這項假設性問題，但隨後補充說：「我不認為有那個必要。」

對於伊朗選出新任最高領袖穆吉塔巴一事，川普拒絕置評，只說：「拭目以待。」

另一方面，美國防長赫塞斯日前受訪CBS節目「60分鐘」在8日播出。被問到川普曾說要伊朗「無條件投降」，赫塞斯表示：「那代表由我們來定條件。我們會知道他們何時已經失去作戰能力。到了某個時點，他們將別無選擇，只能投降。」

赫塞斯表示，投降可以有很多不同形式，包括面對面的方式，但最終設定條件的人會是川普，而不是伊朗人。「不管他們想不想承認，不管他們的自尊是否容許他們把話說出口，決定投降條件的人都會是川普總統。」

赫塞斯 美國 川普

延伸閱讀

美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

相關新聞

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。