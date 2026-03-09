美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件

美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。

赫塞斯接受CBS新聞採訪，談到伊朗時表示：「我們會知道他們何時喪失作戰能力。屆時，他們將別無選擇，只能投降。無論他們自己是否明白，他們都將喪失戰鬥力。他們終將投降。」

當被問及是否需要面對面投降時，赫塞斯說，川普將設定條件。

赫塞斯表示，伊朗海軍「基本上已不復存在」，當然「肯定還會有更多船隻被擊沉」，在荷莫茲海峽「發射任何火力」的能力將逐漸被削弱。

赫塞斯說，美國已做好充分準備，協助該地區盟友補充攔截武器。

另一方面，據三位知情外交官員表示，隨著官員們愈來愈擔心伊朗的鈾庫存可能已被轉移，川普正在考慮部署地面部隊來繳獲這些近乎核彈級鈾的選項。