聽新聞
0:00 / 0:00
美國防長：由川普「設定」伊朗投降的條件
美國與以色列對伊朗的打擊進入第二周，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）接受CBS專訪時，被問到美國總統川普曾提到對伊朗不會有任何協議，除非是「無條件投降」，赫塞斯指出，這代表將由川普「設定」伊朗投降的條件。
赫塞斯接受CBS新聞採訪，談到伊朗時表示：「我們會知道他們何時喪失作戰能力。屆時，他們將別無選擇，只能投降。無論他們自己是否明白，他們都將喪失戰鬥力。他們終將投降。」
當被問及是否需要面對面投降時，赫塞斯說，川普將設定條件。
赫塞斯表示，伊朗海軍「基本上已不復存在」，當然「肯定還會有更多船隻被擊沉」，在荷莫茲海峽「發射任何火力」的能力將逐漸被削弱。
赫塞斯說，美國已做好充分準備，協助該地區盟友補充攔截武器。
另一方面，據三位知情外交官員表示，隨著官員們愈來愈擔心伊朗的鈾庫存可能已被轉移，川普正在考慮部署地面部隊來繳獲這些近乎核彈級鈾的選項。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。