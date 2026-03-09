快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國國務院今天以伊朗報復美國、以色列發動的空襲而對沙烏地阿拉伯發動打擊為由，下令駐沙國使館人員撤離，反映出區域衝突持續下，美方人員面臨的風險。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院於旅遊警示中指出，已「基於安全風險，下令非緊急美國政府雇員及其家眷離開沙烏地阿拉伯」。

國務院先前已授權非緊急美國政府人員及其家眷自願離開沙烏地阿拉伯，但現已要求他們必須撤離，僅留緊急人員繼續駐留。

美國國務院表示，持續警告美國公民「重新考慮前往」沙烏地阿拉伯，但並未建議全面避免前往當地。

上週，無人機攻擊美國駐沙烏地首都利雅德（Riyadh）的大使館，無人機也曾對美國駐科威特及阿拉伯聯合大公國的大使館造成破壞。

沙烏地阿拉伯今天表示，一枚飛彈落在艾卡吉省（Al Kharj），造成2人死亡、12人受傷。

美國與以色列2月28日發動大規模攻擊，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。隨後，伊朗誓言要讓美國與以色列付出代價。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天針對攻擊事件向鄰近國家道歉，但隨後表示，若這些國家成為攻擊伊朗的跳板，伊朗將「被迫回應」。

波灣國家與美國關係密切，巴林與卡達都為美軍提供重要基地。

沙烏地阿拉伯是最新一個被下令撤離非緊急美方人員的國家。自與伊朗戰爭爆發以來，國務院已下令非緊急人員撤離卡達、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、伊拉克，以及巴基斯坦拉合爾（Lahore）和喀拉蚩（Karachi）兩地的領事館。

美國駐科威特大使館的運作亦已暫停。國務院發言人表示，這項決定是「基於安全與作業考量，以保障人員安全」。

大使館 旅遊警示 CNN

延伸閱讀

伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

路透：沙烏地警告伊朗勿再攻擊 否則展開報復

相關新聞

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。