快訊

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

花蓮光復洪災19死偵結！鄉長林清水涉廢弛職務 起訴求刑10年

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨輪3日駐泊阿拉伯聯合大公國富查伊拉海域。路透
多艘貨輪3日駐泊阿拉伯聯合大公國富查伊拉海域。路透

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約20%油氣運輸須通過該海峽，水道最窄處僅約33公里寬。

根據彭博彙整的船舶追蹤資料，過去24小時內有1艘與伊朗有關聯的散裝貨輪駛離波斯灣；沒有船隻顯示曾朝相反方向航行。紐約時報引述全球船舶追蹤公司Kpler的分析師安巴齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）表示，這不太能視為荷莫茲海峽航運正恢復正常的跡象。

美伊開戰至今，最後一艘穿越荷莫茲海峽且與伊朗無明顯關聯的商業船舶，是中國散裝貨輪「中海號」（Sino Ocean），於7日上午完成通行。

紐時報導，美國能源部長萊特8日受訪CNN稱，美國已成功摧毀伊朗本可能用來攻擊船舶的許多武器，油輪很快能恢復航行，「我想用不了太久，你就會看到荷莫茲海峽恢復更規律的船舶航行」。他補充，目前大量滯留波斯灣的油輪，或許很快就會重新把石油運往全球各地。

萊特表示，最壞情況下，油輪數量恢復正常水準將需要「幾周」時間。

問及川普曾表態可出動美軍護航油輪，萊特並未給出具體開始日期。

油輪無法進出波斯灣，意味著儲油槽正在被填滿，部分煉油廠已削減產能。伊拉克已被迫縮減產量，科威特與阿拉伯聯合大公國也已跟進，而沙烏地阿拉伯則正把紅海港口的出貨量提高到創紀錄水準。追蹤數據顯示，截至6日，波斯灣內僅剩9艘空的超級油輪。

油輪停擺正在削減全球市場的石油產品供應，並已導致油價大幅上升，也開始推高汽油成本。

德黑蘭 伊拉克 伊朗

延伸閱讀

伊朗攻擊荷莫茲海峽 近10艘船遇襲釀7死

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

相關新聞

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗最高領袖的接班問題有了答案，但卻是上周喊著要「參與」領導人任命的川普曾表示「無法接受」的結果：在哈米尼遇襲身亡後，他現年56歲的次子、強硬派神職人員穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已被伊朗「專家會議」選為繼任者，成為伊朗伊斯蘭共和國的新任最高領袖。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

美以聯軍2月28日開轟伊朗至今邁入第10天，美國總統川普8日受訪以色列時報表態，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。同時，美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。