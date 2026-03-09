快訊

伊朗攻擊荷莫茲海峽 近10艘船遇襲釀7死

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導

數據分析機構指出，自從伊朗開始封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait）以報復美以空襲，目前約有10艘船隻在海峽及其附近海域遭到攻擊，其中4起事件合計造成7人喪生。

法新社報導，荷莫茲海峽是運輸石油和其他貨物的重要航道，自2月28日伊朗戰爭爆發後一週來，攻擊事件讓海峽交通幾近停擺。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）發布約10項攻擊警報及可疑活動警告，但並未透露涉事船隻的詳細資訊。

國際海事組織（IMO）6日在網站列出資料，過去一週內在荷莫茲海峽發生9起船隻遇襲事件，其中4起合計造成7人死亡。

●伊朗官方立場不一致

伊朗自身也是要經過荷莫茲海峽來出口石油，官方對於是否封鎖海峽的態度並不明確。

伊朗一名革命衛隊將領本月2日警告，伊朗將「燒毀任何妄圖通過海峽的船隻」，並封鎖波斯灣地區所有石油出口。

不過，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日則表示，伊朗「無意關閉」荷莫茲海峽。

美國能源部長萊特（Chris Wright）6日表示，一旦條件允許，美方將護送航行荷莫茲的商船。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日指出，他正尋求組建聯盟，以確保區域內「對全球經濟至關重要的航道」安全。

