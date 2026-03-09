快訊

日韓股暴跌超過6%！日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

國際油價飆漲　川普：摧毀伊朗核威脅小小代價

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，美國總統川普今天對此表示，這只是為了消除伊朗核計畫威脅所付出的「小小代價」。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「短期油價上漲，伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。對美國乃至全世界的安全與和平而言，這只是極小代價。只有愚蠢的人才會有不同看法！」

「華爾街日報」報導，美國原油期貨價格上週漲幅達35.6%，創下1983年後最大單週漲幅後，今天傍晚交易時段再度大漲，漲幅一度高達20%。自2022年俄烏戰爭衝擊能源市場以來，油價首次漲破每桶100美元。

在短短幾個交易日內，國際油價每桶已漲逾40美元，西德州中級原油（WTI）期貨曾於2008年7月3日飆升至每桶145.29美元，如今距離這項歷史高點似乎已不再遙不可及。

倘若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）長期阻礙中東原油進入市場，經通膨調整後，原油價格恐漲至每桶約215美元，刷新歷史紀錄。

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

伊朗專家會議 任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

伊朗今天宣布，由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖。這顯示德黑蘭強硬派在與美國和以色列衝突進入第10天之際，依然大...

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

路透報導，伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子、強硬派的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。此舉表明德黑蘭選擇與美以兩國對抗而非妥協，形同公開羞辱美國總統川普。川普稍早受訪ABC曾放話，未取得他首肯的新任領袖「撐不久」。

伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

（德國之聲中文網）伊朗官方通訊社ISNA報道稱，“專家委員會”成員海達裡（Mohsen Hejdari）表示，該委員會已經就“最高領袖最佳繼承人選”取得多數共識。而伊朗Fars通訊社發布的一則視頻上，

