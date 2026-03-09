聽新聞
「哈米尼之名延續」 伊朗遴選委員會成員暗示次子接班

中央社／ 杜拜8日綜合外電報導

一名參與新任最高領袖遴選投票的伊朗高級神職人員暗示，遇刺最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼將接班。當局尚未正式公告；以色列已經威脅選出的任何人都將成為目標。

路透社報導，伊朗專家會議（Assembly ofExperts）88名成員之一的艾希克瓦利（HosseinaliEshkevari）在伊朗媒體發布的影片中表示：「哈米尼這個名字將會延續下去。」

艾希克瓦利說：「已經投完票，結果很快就會宣布。」但是他沒有提供更多細節。

神職人員阿拉莫霍達（Ahmad Alamolhoda）告訴國營媒體，該委員會秘書布謝芮（Hosseini Bushehri）將對外宣布哈米尼（Ali Khamenei）的接班人。

外界普遍預期，現年56歲、與其父同樣立場強硬的神職人員穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）將接替哈米尼成為這個伊斯蘭共和國最高領袖。

若消息獲得證實，可能會引發美國總統川普強烈不滿。川普曾表示，他應該在新領袖遴選過程中扮演角色，這項要求已經遭到伊朗徹底拒絕。他也說過，哈米尼之子是不可接受的「輕量級」人物。

川普今天重申，華府應該參與接班人遴選。他告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「如果沒有得到我們的認可，他撐不了多久。」

以色列則表示將持續鎖定伊朗高層，包括最近才獲得任命、昨天就命喪空襲的最高領袖軍事辦公室主任巴拜安（Abolqasem Babaian）。

以色列軍方已經對任何接班人選提出警告說：「我們會毫不猶豫將你鎖定為攻擊目標。」

