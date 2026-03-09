伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

伊朗戰爭打擊範圍今天擴及民用基礎設施，巴林指責伊朗襲擊對波斯灣國家飲用水至關重要的海水淡化廠。而在警告將對攻擊進行報復後，沙烏地阿拉伯發布首宗死亡通報。

美聯社報導，以色列深夜空襲後，遇襲的德黑蘭油庫仍在悶燒，當局對市民發出環境警告。同時，伊朗總統於戰爭第9天誓言，將進一步擴大對區域美國目標的攻擊行動。

沙烏地阿拉伯今天發布首宗死亡通報，表示有一件軍事發射物落在住宅區，導致一名印度籍和一名孟加拉籍人士身亡，另有12名孟加拉籍人士受傷。這場戰爭在波斯灣諸國造成的傷亡多為外籍居民和勞工。

伊朗發射數以百計飛彈和無人機，升高區域不滿情緒。阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）痛批伊朗攻擊阿拉伯國家的「魯莽政策」。

波灣國家巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國今天都通報再有伊朗飛彈射向境內。

其中，巴林指責伊朗不加區分地攻擊民用目標，損毀一座海水淡化廠，所幸其電力和供水系統目前維持正常運作。海水淡化廠為區域數百萬居民和數以千計受困旅客供水，這項通報在乾旱的沙漠國家令人對可能的災難性風險引以為憂。

以色列軍方今天則通報戰爭爆發以來首度有士兵陣亡，表示有兩人於以軍在黎巴嫩南部鎖定伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）攻擊時喪生，下午另有3人在以色列境內遇襲受傷。

以色列和美國於2月28日發動空襲而引爆這場導致伊朗最高領袖斃命的戰爭，根據官方數據，目前已造成伊朗至少1230人、黎巴嫩至少397人、以色列至少11人死亡，美軍則有6名士兵陣亡。

與此同時，在強硬派表示作戰方針不會改變之後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）一改昨天為攻擊波灣周邊鄰國領土而道歉的和解語氣。他今天表示：「他們施加的壓力越大，我們的反應自然就越強烈。我們伊朗、我們國家不曾、也不會輕易屈服於霸凌、壓迫或侵略。」

裴澤斯基安並呼籲鄰近國家不要參與美國和以色列發動的攻擊行動。

伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein MohseniEjei）昨天在社群平台X上表示：「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡，都被敵人利用…對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去。」

艾杰和裴澤斯基安同為3人領導委員會（LeadershipCouncil）成員。該委員會暫代最高領袖職務，直到專家會議（Assembly of Experts）選出新任最高領袖為止。