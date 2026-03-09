「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

對是否考慮派地面部隊進入伊朗，以確保伊朗濃縮鈾庫存安全，川普說，「我們也許在某個時間點將這麼做，那將是件很棒的事，但目前我們只是在徹底摧毀他們，還沒有走到這一步」。他說，「我們還沒這麼做，但這是之後可以做的事；必須有很充分、很好的理由」。

川普並聲稱，「我們不打算和解，他們想、我們不想」；對美伊談判停戰的可能性，他說，若持續攻擊，直到伊朗所有潛在的領袖都被擊殺、部隊被摧毀，那屆時可能不會有任何人可以出面投降，談判就沒意義。

根據Axios上述報導，除了派特種部隊將濃縮鈾的全部庫存運出伊朗，也可能由國際原子能總署專家就地稀釋處理；這並非傳統上的大規模地面部隊作戰。

川普七日也在自創社媒真實社群寫道，美方正考慮對此前未納入目標的區域和群體，發動徹底摧毀性的攻擊，並定調伊朗總統裴澤斯基安同日在電視演說中，就攻擊波斯灣鄰國道歉為「投降」。裴澤斯基安道歉後幾小時，在社媒Ｘ的發文就對道歉隻字未提，而是強調伊朗必將報復來自駐中東美軍基地的攻擊。他八日更在視察醫療機構時表明，絕不讓敵人侵占一寸的伊朗土地。

根據非政府組織「人權行動者新聞通訊社」統計，截至七日，伊朗已至少一二○五名平民罹難，而去年六月則共約一一九○人命喪美以攻擊。

七、八日兩天，伊朗都對阿拉伯聯合大公國等鄰國發動飛彈與無人機攻擊。阿聯元首穆罕默德在電視演說中指稱，國家已處於「戰爭時期」。阿聯國防部表示，防空系統攔截來襲的伊朗飛彈及無人機，碎片掉落在最大城杜拜；科威特國際機場燃料槽被攻擊，科國軍方譴責這是對關鍵基礎設施的直接攻擊。

伊朗無人機攻擊巴林一座海水淡化廠；在巴林首都麥納瑪西北方的穆哈拉克島上，一所大學的建築物也受損。卡達國防部聲明，被伊朗十枚彈道飛彈和兩枚巡弋飛彈攻擊，所幸有些落入海上與無人居住的地區。海水淡化廠在波灣國家屬於至關重要的基礎設施，提供六成至九成的飲用水。

沙烏地阿拉伯首都利雅德的使館區也被伊朗無人機入侵。路透七日引述知情人士報導，沙國已告知伊朗，若伊繼續攻擊沙國領土或能源基礎設施，那沙方將展開報復，並同意美方使用沙國境內基地攻伊。

在伊朗最高領袖哈米尼二月廿八日被擊殺後，伊朗半官方的梅爾通訊社八日報導，由八十八位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖。該會議一位成員證實上述說法，並暗示將由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖；另一位成員阿拉莫霍達說，現在一切都取決於該會議的秘書長布什赫里，布什赫里目前負責公開宣布該會議對哈米尼接班人的決定。

對此，以國軍方揚言，將一直追殺哈米尼的任何繼任者或任何試圖任命繼任者的人，並宣布開始對伊朗全境的軍事基礎設施發動新一輪攻擊。