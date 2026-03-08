聽新聞
回應已選出最高領袖傳言 伊朗外長：沒人知道是誰

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇2月17日在瑞士日內瓦聯合國裁軍談判會議特別會議發表演說。路透
伊朗外交部長阿拉奇2月17日在瑞士日內瓦聯合國裁軍談判會議特別會議發表演說。路透

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會並選出新任最高領袖，有一位專家會議成員暗示哈米尼次子穆吉塔巴將接任最高領袖。然而，美國CNN報導，伊朗外交部長阿拉奇表示，「沒有人知道」誰將成為下一任最高領袖。

阿拉奇8日在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示：「有許多傳言，但我們必須等待專家會議召開並投票選出最高領袖。」

阿拉奇也表示，在專家會議召開前，臨時委員會負責所有事務，且伊朗所有機構都正常運作。

阿拉奇被問及美國總統川普所說美國應參與伊朗新領袖遴選的言論。他表示：「我們不允許任何人干涉我們的內政，這是伊朗人民的事。」

