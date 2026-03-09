快訊

伊朗放話 再打六個月

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在伊朗8日選出新任最高領袖之際，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過國營媒體表示，伊朗「完全準備好以目前節奏，持續密集而全面的戰爭六個月。」

伊朗媒體8日報導，88名神職人選組成的專家議會，已選出新任最高領袖，但未透露姓名。

IRGC發言人稍早則透過國家電視台表示，伊朗「完全準備好以目前節奏，持續密集而全面的戰爭六個月」。伊朗軍事指揮中心也表示，會繼續瞄準美國與以色列在中東的基地，駁斥總統裴澤斯基安7日會暫停攻擊中東鄰國的說法。

伊朗軍事指揮中心說，「在總統的發言後，武裝部隊再次宣告尊重鄰國的國家主權」，「但若先前的敵意行動持續，美國與以色列在中東地區的『海陸空的所有軍事基地與利益』，都將成為伊朗的『主要目標』」。伊朗國家安全委員會拉里賈尼則說，中東有兩國已聲稱將避免美國從其領土發動攻擊。

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯已加強和伊朗直接接觸，希望為緊張局勢降溫，表示偏好和美國一同達成外交解決方案，並警告伊朗不要攻擊沙國，否則沙國可能被迫反擊。

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

哈米尼心腹嗆不投降也不停火！伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

伊朗專家會議 任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

伊朗今天宣布，由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖。這顯示德黑蘭強硬派在與美國和以色列衝突進入第10天之際，依然大...

伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

（德國之聲中文網）伊朗官方通訊社ISNA報道稱，“專家委員會”成員海達裡（Mohsen Hejdari）表示，該委員會已經就“最高領袖最佳繼承人選”取得多數共識。而伊朗Fars通訊社發布的一則視頻上，

