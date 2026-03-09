伊朗放話 再打六個月

在伊朗8日選出新任最高領袖之際，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過國營媒體表示，伊朗「完全準備好以目前節奏，持續密集而全面的戰爭六個月。」

伊朗媒體8日報導，88名神職人選組成的專家議會，已選出新任最高領袖，但未透露姓名。

IRGC發言人稍早則透過國家電視台表示，伊朗「完全準備好以目前節奏，持續密集而全面的戰爭六個月」。伊朗軍事指揮中心也表示，會繼續瞄準美國與以色列在中東的基地，駁斥總統裴澤斯基安7日會暫停攻擊中東鄰國的說法。

伊朗軍事指揮中心說，「在總統的發言後，武裝部隊再次宣告尊重鄰國的國家主權」，「但若先前的敵意行動持續，美國與以色列在中東地區的『海陸空的所有軍事基地與利益』，都將成為伊朗的『主要目標』」。伊朗國家安全委員會拉里賈尼則說，中東有兩國已聲稱將避免美國從其領土發動攻擊。

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯已加強和伊朗直接接觸，希望為緊張局勢降溫，表示偏好和美國一同達成外交解決方案，並警告伊朗不要攻擊沙國，否則沙國可能被迫反擊。