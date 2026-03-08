聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
摩根士丹利（大摩）分析師認為，伊朗戰事會維持多久，取決於美方想達成的目標等。法新社
摩根士丹利（大摩）分析師認為，伊朗戰事會維持多久，取決於美方想達成的目標等。法新社

摩根士丹利（大摩）分析師認為，伊朗戰事會維持多久，取決於美方想達成的目標、雙方彈藥數量、荷莫茲海峽通行狀況等，

大摩指出，美國當局表示，這場軍事行動也許會以「周」來計算、而非以「月」計算，儘管美國總統川普說，伊朗衝突會持續到底。

大摩說，型塑戰爭時間的關鍵因素，將是川普當局更清楚劃分目標的優先順序，川普擘劃目標包括消滅伊朗的飛彈彈藥庫、削弱伊朗海軍、限制伊朗代理人在中東活動。相較於摧毀核武基礎設施等較侷限性的目標，推動政權更迭的範圍更廣，可能需要更長時間。

另一因素是伊朗的飛彈數量與使用速度。外界估計，伊朗去年擁有約2,000枚彈道飛彈，且有更多的「見證者-136」（Shahed-136）無人機。據報衝突開始以來，伊朗發射了約1,200枚武器。

而美國與盟國則高度仰賴愛國者三型 （PAC-3）攔截飛彈，去年約生產600枚，庫存數量與補充需求，也可能影響戰事的持續時間。

大摩還說，荷莫茲海峽的交通情況是關鍵變數，近來這個海峽的航運量銳減。美國雖然表示要替原油運輸提供保險與護衛，這只能減少原油供給風險，無法完全消除。

最後，分析師說，飛彈交火與空襲頻率，也有助顯示此區戰火升溫或降溫。倘若攻擊頻率減少、或外交接觸再起，可能意味衝突時間將縮短，但要是中東代理人擴大行動，可能指向更漫長的對抗。

川普 基礎設施 彈道飛彈

延伸閱讀

美伊戰爭進入第二周 油價會漲到什麼地步 緊盯五變數

伊朗打不對稱持久戰 迫使國際施壓美國

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

相關新聞

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖，以接替2月28日被擊殺的最高領袖哈米尼。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉 伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。