伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

摩根士丹利（大摩）分析師認為，伊朗戰事會維持多久，取決於美方想達成的目標、雙方彈藥數量、荷莫茲海峽通行狀況等，

大摩指出，美國當局表示，這場軍事行動也許會以「周」來計算、而非以「月」計算，儘管美國總統川普說，伊朗衝突會持續到底。

大摩說，型塑戰爭時間的關鍵因素，將是川普當局更清楚劃分目標的優先順序，川普擘劃目標包括消滅伊朗的飛彈彈藥庫、削弱伊朗海軍、限制伊朗代理人在中東活動。相較於摧毀核武基礎設施等較侷限性的目標，推動政權更迭的範圍更廣，可能需要更長時間。

另一因素是伊朗的飛彈數量與使用速度。外界估計，伊朗去年擁有約2,000枚彈道飛彈，且有更多的「見證者-136」（Shahed-136）無人機。據報衝突開始以來，伊朗發射了約1,200枚武器。

而美國與盟國則高度仰賴愛國者三型 （PAC-3）攔截飛彈，去年約生產600枚，庫存數量與補充需求，也可能影響戰事的持續時間。

大摩還說，荷莫茲海峽的交通情況是關鍵變數，近來這個海峽的航運量銳減。美國雖然表示要替原油運輸提供保險與護衛，這只能減少原油供給風險，無法完全消除。

最後，分析師說，飛彈交火與空襲頻率，也有助顯示此區戰火升溫或降溫。倘若攻擊頻率減少、或外交接觸再起，可能意味衝突時間將縮短，但要是中東代理人擴大行動，可能指向更漫長的對抗。