美機密國安報告 伊朗反對派 難以奪取政權

美國一份機密國安報告指出，無論美國對伊朗神權政府發動短期或長期軍事行動，伊朗反對派人士依然無法奪取政權，也無法達成美國總統川普有意推翻伊朗神權政府、完成政權更迭的目標。

華盛頓郵報報導，三名匿名知情人士證實國家情報委員會（ＮＩＣ）這份機密報告，指出即使美國對伊朗發動大規模攻擊，一舉推翻伊朗軍方和神權政府的可能性極低，川普計畫「剷除」伊朗領導階層、扶植他中意統治者的如意算盤，恐怕落空。

知情人士透露，該報告約在美以發動軍事行動前一周完成，概述兩種權力交接可能方案，一是針對伊朗領導人的精準斬首，另一種是針對領導層和政府機構的大範圍攻擊。不過情報部門評估認為，即使伊朗最高領袖哈米尼身亡，伊朗宗教或軍事機構仍會遵循既定程序，維護政權延續性，並研判仰賴伊朗反對派奪取政權的可能性「微乎其微」。

ＮＩＣ這份報告，堪稱華府十八個情報機構情資的整合評估，可信度無庸置疑。

報告似乎未探討其他可能的方案，例如派遣美軍地面部隊進入伊朗或武裝該國庫德族人發起叛亂。目前尚無法確定這份文件所探討的大規模行動，是否與正在進行的空襲行動相同。

報告預測的伊朗權力繼承過程目前正在進行，但受到美國和以色列空襲行動壓力。

哈米尼被炸死至今，伊朗尚未出現大規模平民起義，政府或軍隊內部也沒有明顯的分裂跡象，顯示其他勢力不足以與殘存的神權政府抗衡。布魯金斯學會副會長、伊朗問題專家馬洛尼指出：「即使他們無法有效地將軍力投射到鄰國，他們也能在國內完全掌握主導地位。」