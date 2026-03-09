聽新聞
美機密國安報告 伊朗反對派 難以奪取政權

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導

美國一份機密國安報告指出，無論美國對伊朗神權政府發動短期或長期軍事行動，伊朗反對派人士依然無法奪取政權，也無法達成美國總統川普有意推翻伊朗神權政府、完成政權更迭的目標。

華盛頓郵報報導，三名匿名知情人士證實國家情報委員會（ＮＩＣ）這份機密報告，指出即使美國對伊朗發動大規模攻擊，一舉推翻伊朗軍方和神權政府的可能性極低，川普計畫「剷除」伊朗領導階層、扶植他中意統治者的如意算盤，恐怕落空。

知情人士透露，該報告約在美以發動軍事行動前一周完成，概述兩種權力交接可能方案，一是針對伊朗領導人的精準斬首，另一種是針對領導層和政府機構的大範圍攻擊。不過情報部門評估認為，即使伊朗最高領袖哈米尼身亡，伊朗宗教或軍事機構仍會遵循既定程序，維護政權延續性，並研判仰賴伊朗反對派奪取政權的可能性「微乎其微」。

ＮＩＣ這份報告，堪稱華府十八個情報機構情資的整合評估，可信度無庸置疑。

報告似乎未探討其他可能的方案，例如派遣美軍地面部隊進入伊朗或武裝該國庫德族人發起叛亂。目前尚無法確定這份文件所探討的大規模行動，是否與正在進行的空襲行動相同。

報告預測的伊朗權力繼承過程目前正在進行，但受到美國和以色列空襲行動壓力。

哈米尼被炸死至今，伊朗尚未出現大規模平民起義，政府或軍隊內部也沒有明顯的分裂跡象，顯示其他勢力不足以與殘存的神權政府抗衡。布魯金斯學會副會長、伊朗問題專家馬洛尼指出：「即使他們無法有效地將軍力投射到鄰國，他們也能在國內完全掌握主導地位。」

相關新聞

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖，以接替2月28日被擊殺的最高領袖哈米尼。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉 伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

