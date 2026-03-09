川普出席陣亡美軍迎靈儀式 批英國參戰太晚

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞七日赴德拉瓦州多佛空軍基地，出席在科威特遭伊朗無人機襲擊陣亡的六名美軍官兵迎靈儀式。

川普在儀式結束後搭乘空軍一號前往佛州時表示，「這是非常悲傷的一天」，他說「很榮幸參加了向他們致敬的儀式」。副總統范斯、國防部長赫塞斯等多名高級官員也出席迎靈儀式。

這六名官兵是在伊朗空襲科威特美軍基地行動中喪生。

面對這場並未獲得美國民眾全力支持的戰爭與十一月國會期中選舉，川普出席捐軀將士迎靈儀式有助其改善形象。

英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，美國總統川普七日公開砲轟此舉是在「收割美國打下的勝利」。

川普在社群平台發文點名施凱爾說：「英國，我們曾經偉大的盟友，終於正在認真考慮派遣兩艘航艦前往中東。」

不過他隨即話鋒一轉說：「沒關係，施凱爾首相，我們已經不再需要它們了，但我們會記住這件事。我們不需要那種等到我們已打贏才加入戰爭的人！」

ＢＢＣ指出，施凱爾在戰事初期，拒絕讓美軍使用英軍基地。但英國政府七日並宣布，美國已開始使用英國兩處基地，執行針對伊朗「特定且有限的防禦目的」任務。