川普出席陣亡美軍迎靈儀式 批英國參戰太晚

聯合報／ 編譯王曉伯／綜合報導　

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞七日赴德拉瓦州多佛空軍基地，出席在科威特遭伊朗無人機襲擊陣亡的六名美軍官兵迎靈儀式。

川普在儀式結束後搭乘空軍一號前往佛州時表示，「這是非常悲傷的一天」，他說「很榮幸參加了向他們致敬的儀式」。副總統范斯、國防部長赫塞斯等多名高級官員也出席迎靈儀式。

這六名官兵是在伊朗空襲科威特美軍基地行動中喪生。

面對這場並未獲得美國民眾全力支持的戰爭與十一月國會期中選舉，川普出席捐軀將士迎靈儀式有助其改善形象。

英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，美國總統川普七日公開砲轟此舉是在「收割美國打下的勝利」。

川普在社群平台發文點名施凱爾說：「英國，我們曾經偉大的盟友，終於正在認真考慮派遣兩艘航艦前往中東。」

不過他隨即話鋒一轉說：「沒關係，施凱爾首相，我們已經不再需要它們了，但我們會記住這件事。我們不需要那種等到我們已打贏才加入戰爭的人！」

ＢＢＣ指出，施凱爾在戰事初期，拒絕讓美軍使用英軍基地。但英國政府七日並宣布，美國已開始使用英國兩處基地，執行針對伊朗「特定且有限的防禦目的」任務。

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖，以接替2月28日被擊殺的最高領袖哈米尼。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉 伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

