伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

（德國之聲中文網）伊朗官方通訊社ISNA報道稱，“專家委員會”成員海達裡（Mohsen Hejdari）表示，該委員會已經就“最高領袖最佳繼承人選”取得多數共識。而伊朗Fars通訊社發布的一則視頻上，專家委員會另一名成員米爾巴格裡（ Mehdi Mirbagheri）表示，專家委員會內部已經就繼任人選形成了“反映多數派立場的明確意見。”根據伊朗憲法，由88名高級神職人員組成的專家委員會負責選出新一任伊朗最高領袖。

伊朗官方目前尚未公布繼承人的具體姓名，但專家委員會成員海達裡暗示，哈梅內伊的兒子穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）最有可能成為當選者。在伊朗官方通訊社ISNA的報道中，海達裡表示：“‘大撒旦’也曾提到過專家委員會推舉出的人選。”海達裡此番表述顯然是指特朗普此前有關穆傑塔巴·哈梅內伊的表述。特朗普排除了讓穆傑塔巴出任繼任者的可能性，並表示他必須在伊朗最高領袖人選的問題上擁有發言權。

一周以來，有關穆傑塔巴即將繼任最高領袖的傳聞廣泛流傳。而與此同時，伊朗伊斯蘭共和國首任最高領袖霍梅尼的孫子哈桑·霍梅尼也被視為可能人選。不過，無論是現年56歲的穆傑塔巴·哈梅內伊，還是現年53歲的霍梅尼孫子哈桑·霍梅尼，都不具備憲法所要求的“大阿亞圖拉”宗教級別。

以色列誓言追剿新任最高領袖

伊朗正式公布新任最高領袖人選前夕，以色列已經明確表示，新任最高領袖也將成為以方的追殺目標。以色列在社媒平台X上發布波斯語文告稱：“以色列國家之手將會繼續追剿新的繼任者，以及那些試圖提名新繼任者的相關人員。”以方稱，這一警告針對所有計劃參與哈梅內伊繼任者選舉會議的人員。

一周前，在美國和以色列發起的襲擊行動中，伊朗最高領袖哈梅內伊在其住所內被炸身亡。數天後，以色列發出警告稱，哈梅內伊的繼任者也將面臨同樣的命運。

