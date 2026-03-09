快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

艱難克韓！中華隊員相擁流下英雄淚  陳傑憲：下次戰南韓我們不再害怕

伊朗已經確定哈梅內伊繼任者

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）伊朗官方通訊社ISNA報道稱，“專家委員會”成員海達裡（Mohsen Hejdari）表示，該委員會已經就“最高領袖最佳繼承人選”取得多數共識。而伊朗Fars通訊社發布的一則視頻上，專家委員會另一名成員米爾巴格裡（ Mehdi Mirbagheri）表示，專家委員會內部已經就繼任人選形成了“反映多數派立場的明確意見。”根據伊朗憲法，由88名高級神職人員組成的專家委員會負責選出新一任伊朗最高領袖。

伊朗官方目前尚未公布繼承人的具體姓名，但專家委員會成員海達裡暗示，哈梅內伊的兒子穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）最有可能成為當選者。在伊朗官方通訊社ISNA的報道中，海達裡表示：“‘大撒旦’也曾提到過專家委員會推舉出的人選。”海達裡此番表述顯然是指特朗普此前有關穆傑塔巴·哈梅內伊的表述。特朗普排除了讓穆傑塔巴出任繼任者的可能性，並表示他必須在伊朗最高領袖人選的問題上擁有發言權。

一周以來，有關穆傑塔巴即將繼任最高領袖的傳聞廣泛流傳。而與此同時，伊朗伊斯蘭共和國首任最高領袖霍梅尼的孫子哈桑·霍梅尼也被視為可能人選。不過，無論是現年56歲的穆傑塔巴·哈梅內伊，還是現年53歲的霍梅尼孫子哈桑·霍梅尼，都不具備憲法所要求的“大阿亞圖拉”宗教級別。

以色列誓言追剿新任最高領袖

伊朗正式公布新任最高領袖人選前夕，以色列已經明確表示，新任最高領袖也將成為以方的追殺目標。以色列在社媒平台X上發布波斯語文告稱：“以色列國家之手將會繼續追剿新的繼任者，以及那些試圖提名新繼任者的相關人員。”以方稱，這一警告針對所有計劃參與哈梅內伊繼任者選舉會議的人員。

一周前，在美國和以色列發起的襲擊行動中，伊朗最高領袖哈梅內伊在其住所內被炸身亡。數天後，以色列發出警告稱，哈梅內伊的繼任者也將面臨同樣的命運。

伊朗 以色列

相關新聞

「不會和解」 美不排除派地面部隊進入伊朗

美國總統川普七日在空軍一號宣稱，不排除派地面部隊進入伊朗。美國Axios新聞網同日引述多位知情人士報導，美國及以色列已討論在這場對伊朗發動的「史詩怒火」行動後期，派小規模特種部隊進入伊朗，以奪取伊朗的濃縮鈾庫存。

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

伊朗專家會議 任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

伊朗今天宣布，由穆吉塔巴．哈米尼接替父親哈米尼為最高領袖。這顯示德黑蘭強硬派在與美國和以色列衝突進入第10天之際，依然大...

伊朗放話 再打六個月

在伊朗8日選出新任最高領袖之際，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過國營媒體表示，伊朗「完全準備好以目前節奏，持續密集而全面的戰爭六個月。」

