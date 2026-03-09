聽新聞
總統道歉被批軟弱 德黑蘭內部分歧 浮上檯面

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在德黑蘭發表演說。新華社
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在德黑蘭發表演說。新華社

伊朗總統裴澤斯基安七日發表電視演說就攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察家感到意外。ＢＢＣ分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

國與國之間公開道歉本就極為罕見，領袖在衝突期間多半只會表達「遺憾」或撇清責任，像裴澤斯基安這樣直接承認攻擊鄰國，措辭本身就已帶有強烈政治訊號。

ＢＢＣ分析，從眼前局勢來看，這番發言可能與伊朗試圖防止戰火繼續外溢有關。德黑蘭若持續把周邊國家推向對立面，只會讓伊朗在區域內更加孤立。

另一種可能是，裴澤斯基安在為臨時領導層爭取時間穩住局勢。隨著最高領袖哈米尼遇襲身亡，德黑蘭決策權名義上已由裴澤斯基安在內的三人臨時委員會接管，但內部分歧也隨之浮上檯面。表面上，這讓總統等文官角色有了比過去更大發言空間，但革命衛隊與國安體系是否買帳，至今仍是未知數。

事實上，伊朗強硬派已批評裴澤斯基安的說法太過軟弱，伊朗部隊也並未停止攻擊鄰國。若總統都已道歉，鄰國卻還持續遇襲，顯示德黑蘭內部不是溝通失靈，就是部分派系不願讓情勢降溫。

ＢＢＣ指出，裴澤斯基安的道歉留下模糊空間，可以有多種解讀：一是真心試圖緩和區域緊張局勢，二是為伊朗臨時領導層爭取時間的策略，三是德黑蘭內部政治重新定位的開端訊號。在這場外部戰爭和內部權力鬥爭同時上演的衝突中，這三者可能同時存在。

