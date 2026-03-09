才剛道歉 伊朗總統改口 續攻鄰國

紐約時報報導，美以轟炸伊朗邁入第二周，伊朗實質領導人、國家安全委員會首長拉里賈尼發表電視演說，表示伊朗既不會投降也不會停止攻擊鄰國。一度向鄰國道歉的伊朗總統裴澤斯基安也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林等中東國家八日仍持續遇襲。

身為已故伊朗最高領導人哈米尼心腹的拉里賈尼在電視演說中表示，伊朗決心為哈米尼之死復仇，美國必須付出代價，「我們不會放過他們」。

拉里賈尼說，美國攻擊伊朗是為了分裂伊朗並煽動內亂，但這場企圖失敗了。他敦促美國總統川普「承認自己犯錯，被以色列愚弄了」。

拉里賈尼說，「當敵人從這個地區的軍事基地攻擊我們，我們會反擊，這是我們的權利，也是我們的政策。我們不希望這個地區局勢動盪，但這場戰爭的本質就是破壞區域穩定」。

當日稍早，裴澤斯基安才發表演說就攻擊中東鄰國致歉，並同意暫停攻擊。不過幾小時後，遭國內強硬派抨擊的裴澤斯基安在另一項聲明中稱伊朗並未攻擊「友好鄰國」，且完全未再提及任何道歉。裴澤斯基安澄清說，他的意思是，「如果區域國家不配合美國攻擊伊朗，伊朗就不會攻擊他們」。

科威特軍方表示，當地時間八日上午，一波敵方無人機鎖定攻擊科威特國際機場的燃料儲存設施，軍方也在科威特領空持續攔截無人機，彈片與殘骸已造成部分民用基礎設施受損。

沙烏地阿拉伯國防部也表示，八日凌晨至少攔截廿一架無人機；巴林內政部指控，伊朗造成一座海水淡化廠受損，米納薩爾曼港一處設施起火，目前消防人員仍在現場救火。

挪威媒體報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間八日凌晨一時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，大批警力出動，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。奧斯陸警方表示，現場僅受輕微損害。

附近居民指出，事發時先聽見一聲巨響，之後大使館所在地區上空出現大片煙霧。一名居民表示，自己當時正在看電視，突然聽到爆炸般的聲響，「整棟房子都在震動」。

美國與以色列二月廿八日聯手對伊朗發動軍事攻擊，伊朗旋即展開報復，多座中東地區美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊。不過，奧斯陸警方未表示這起事件與伊朗衝突有任何關聯。