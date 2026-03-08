聽新聞
伊朗攻擊波灣國家 阿拉伯聯盟痛批魯莽
針對伊朗攻擊波斯灣的數個阿拉伯聯盟（Arab League）成員國，阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特今天批評相關攻擊「魯莽」，並呼籲伊朗當局扭轉這項「重大戰略錯誤」。
法新社報導，在美國與以色列2月28日空襲伊朗後，伊朗對以色列及多個設有美軍基地的波斯灣國家發動報復性攻擊。
阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）在開羅透過視訊對阿拉伯外長緊急會議致詞時指出，這些攻擊無論「任何藉口或理由都站不住腳」。
阿波蓋特還說，阿拉伯國家「並非這場當前戰爭的參與方」，已表明不會允許「其領土或領空被用來發動攻擊」。
