快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗攻擊波灣國家 阿拉伯聯盟痛批魯莽

中央社／ 開羅8日綜合外電報導

針對伊朗攻擊波斯灣的數個阿拉伯聯盟（Arab League）成員國，阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特今天批評相關攻擊「魯莽」，並呼籲伊朗當局扭轉這項「重大戰略錯誤」。

法新社報導，在美國以色列2月28日空襲伊朗後，伊朗對以色列及多個設有美軍基地的波斯灣國家發動報復性攻擊。

阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）在開羅透過視訊對阿拉伯外長緊急會議致詞時指出，這些攻擊無論「任何藉口或理由都站不住腳」。

阿波蓋特還說，阿拉伯國家「並非這場當前戰爭的參與方」，已表明不會允許「其領土或領空被用來發動攻擊」。

秘書長 美國 以色列

延伸閱讀

路透：沙烏地警告伊朗勿再攻擊 否則展開報復

伊朗大規模攻擊波灣多國 沙烏地科威特阿聯淪目標

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

相關新聞

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖，以接替2月28日被擊殺的最高領袖哈米尼。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已啟動「馬賽克防禦」，盡量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。