伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
已故伊朗最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（右）是新任最高領袖的熱門人選。圖為他前年10月在德黑蘭的黎巴嫩真主黨辦公室。路透
伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社8日報導，由88位資深教士組成的伊朗「專家會議」已開會，並已選出新任最高領袖，以接替2月28日被擊殺的最高領袖哈米尼。

專家會議成員阿拉莫霍達（Ahmad Alamolhoda）說，現在一切都取決於該會議的祕書長布什赫里（Hosseini Bushehri），布什赫里目前負責公開宣布該會議對哈米尼接班人的決定。

阿拉莫霍達還說，任何人、就算是專家會議成員，皆無權更改該會議做出的決定。

另1位專家會議成員證實上述說法，並暗示將由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖。

教士 會議 伊朗

