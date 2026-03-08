聽新聞
美以空襲伊朗 教宗籲結束衝突重啟對話
在美國與以色列空襲伊朗觸發的戰爭進入第9天之際，天主教教宗良十四世今天表示，從伊朗及整個中東傳來的消息令人深感憂慮，他呼籲結束暴力衝突，並重啟對話空間。
路透社報導，良十四世（Pope Leo XIV）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）帶領三鐘經（Angelus）祈禱時指出，這場衝突正在助長恐懼與仇恨，他擔心戰火可能進一步擴散，波及其他國家，包括「親愛的黎巴嫩」。
良十四世提及：「讓我們向主虔誠祈禱，願炸彈的轟鳴停止，武器聲不再響起，並開啟對話空間，讓人民的聲音能被聽見。」
